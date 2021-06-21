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Tövbe namazı nedir ve nasıl kılınır?

Kul, işlediği günahlar sebebiyle tövbe etmekle ve günahını tekrar işlememekle yükümlüdür. Yaratılan her insanın mizacında hata işlemek, günaha girmek vardır. Fakat bu günahlarından pişman olmak ve tövbe etmekte insanın vazifesidir. İşlenen her günah için samimi bir şekilde Allah'a dua edilmeli ve bağışlanmayı dilenmelidir. Sizler için tövbe namazının ne olduğunu ve nasıl kılındığını haberimizde anlattık. Tüm detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

21 Haziran 2021 Pazartesi 18:25
Tövbe namazı nedir ve nasıl kılınır?
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Tövbe Namazı nedir ve nasıl kılınır?

Müslüman olan bir kişi herhangi bir günah işlediğinde pişman olup bundan tövbe etmelidir. İşlenen günahlardan tövbe etmek için ilk önce abdest alıp sonra iki rekat namaz kılınmalıdır. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (sav) ‘Herhangi bir kul, günah işlediği zaman güzelce abdest alır, sonra iki rekat namaz kılar ve günahtan bağışlanmasını dilerse, günahı bağışlanır’ buyurmuştur.

İnsanoğlu yaratılışı gereği günah işleyebilmektedir. Böyle zamanlarda, işlediği günahtan pişmanlık duymalı ve yaptığı bu kötü işten vazgeçmelidir. Samimi olarak tövbe etmeli ve Allah’a günahlarını affetmesi için dua etmelidir. Hz. Muhammed ‘ Günahlardan samimi olarak tövbe eden kimse, hiç günah işlememiş gibidir’ buyurmuştur.

Tövbe ve İstiğfar her zaman yapılabilmektedir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de seher vakitlerinde istiğfar edenleri övmüştür. Seyyidü’l İstiğfar duası peygamber efendimiz tarafından da tavsiye edilmiştir.

Seyyidü’l İstiğfar duası

“Allâhümme ente rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sane’tü ebûü leke bi ni’metike aleyye ve ebûü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yeğfirü’zzünûbe illâ ente.”

“Allah’ım! Sen Rabbimsin, senden başka ilah yoktur, beni sen yarattın, ben senin kulunum, gücüm yettiği kadar ezelde sana verdiğim ahd ve vaad üzere sabitim. Allah’ım, işlediğim kusurların kötülüğünden sana sığınırım. Bana verdiğin nimetleri itiraf ediyorum. Günahımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla, çünkü günahları yalnız sen bağışlarsın.”

 

 


Son Güncelleme: 21.06.2021 18:25
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NamazTövbe
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