Tövbe Duası Nedir? Tövbe (İstiğfar) duası nasıl edilir?

Tövbe etmek Müslüman olan birçok insanın yaptığı bir şeydir. Tövbe etmek aslında Allah’tan özür dilemek ona sığınmak ve yapılan hatadan pişman olmak anlamına gelmektedir. Her insan hayatında hatalar yapar. Önemli olan bu hataları tekrarlamamaktır. İslam dinine göre ne kadar hata yaparsak yapalım hata yaptığımızın farkına varıp pişman olduktan sonra Allah’a sığınıp tövbe ettiğimiz takdirde günahlarımız affedilebilir.

Peygamber efendimiz (s.a.v) her gün 70 kez istiğfar edermiş. Eğer bir günah işlemişsek bu günahtan sıyrılmak ve af dilemek için Allah’a sığınmamız gerekir. İşlediğimiz günahların hemen hepsini Allah’a karşı işleriz. Eğer vicdanen suç işlediğimiz için mutsuzsak, birinin hakkına girdiysek ve onunla helalleştiysek, son olarak kararlı olup o günahı tekrar işlemezsek tövbemiz kabul olur.

Bir hadis-i şerif’e göre Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle der;

‘Kim güneş batıdan doğmadan önce tövbe ederse, Allah o kulunun tövbesini onaylar’

Tövbe duası nasıl edilir?

‘Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.’