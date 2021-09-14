Tosuncuk ne kadar ceza aldı? Tosuncuk'a verilen ceza belli oldu

Kurduğu Çiftlikbank şirketi ile yüzlerce kişiye kazanç vadeden fakat onları dolandırarak yurt dışına kaçan ‘’Tosuncuk’’ lakaplı Mehmet Aydın, yaklaşık 2 yıl sonra Brezilya’da teslim olarak Türkiye’ye getirilmişti. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Aydın’ın alacağı ceza belli oldu. Peki Tosuncuk ne kadar ceza alacak?
Tosuncuk Ne Kadar Ceza Alacak?
Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın, geçtiğimiz haftalarda mağdur ettiği kişilerin mağduriyetini Kıbrıs’ta ve Türkiye içerisinde bulunan varlıklarını satarak gidereceğini belirtmişti.
Son Güncelleme: 14.09.2021 20:48