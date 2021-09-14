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Tosuncuk ne kadar ceza aldı? Tosuncuk'a verilen ceza belli oldu
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Tosuncuk ne kadar ceza aldı?...

Tosuncuk ne kadar ceza aldı? Tosuncuk'a verilen ceza belli oldu

Tosuncuk’a verilen ceza belli oldu. Geçtiğimiz ay içerisinde Türkiye’ye getirilen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’a verilen ceza belli oldu. Peki Tosuncuk ne kadar ceza alacak? İşte cevabı...

14 Eylül 2021 Salı 20:48
Tosuncuk ne kadar ceza aldı? Tosuncuk'a verilen ceza belli oldu
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Kurduğu Çiftlikbank şirketi ile yüzlerce kişiye kazanç vadeden fakat onları dolandırarak yurt dışına kaçan ‘’Tosuncuk’’ lakaplı Mehmet Aydın, yaklaşık 2 yıl sonra Brezilya’da teslim olarak Türkiye’ye getirilmişti. Mahkemeye çıkarılan Mehmet Aydın’ın alacağı ceza belli oldu. Peki Tosuncuk  ne kadar ceza alacak?

Tosuncuk Ne Kadar Ceza Alacak?

İşlediği suçlar sebebiyle Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı sürecine devam edilen Mehmet Aydın suç örgütü kurma, suç örgütü yönetme ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 22 bin 580 yıl ila 75 bin 260 yıl arasında bir hapis cezası alabilir.  

Tosuncuk lakabıyla bilinen Mehmet Aydın, geçtiğimiz haftalarda mağdur ettiği kişilerin mağduriyetini Kıbrıs’ta ve Türkiye içerisinde bulunan varlıklarını satarak gidereceğini belirtmişti.


Son Güncelleme: 14.09.2021 20:48
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