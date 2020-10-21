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Toryum nerelerde kullanılır? Toryum maddesi özellikleri ve kullanım alanları

Son günlerde bir hayli önem kazanan toryum maddesinin temel özellikleri açıklandı. Birçok alanda kullanılabilen toryumun, gelecekte hangi alanlarda kullanılabileceğine dair bilgiler paylaşıldı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 20:13
Toryum nerelerde kullanılır? Toryum maddesi özellikleri ve kullanım alanları
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Son dönemde en çok gündeme gelen konulardan biri olan toryum, geleceğin yeraltı madeni olarak görülmektedir. Diğer madenlerden başka bir elemente ihtiyaç duymadan oluşması ile ayrılan toryum, uranyum ile birlikte gelecekte birçok alanda kullanılabilecek bir maden olarak adlandırılmaktadır.

Toryum özellikleri

60 farklı mineral içerisinde bulunduran toryum, torit, bastnazit ve torianit bileşenleri ile önem taşımaktadır. Birçok madde içeriğinde bulunan bu element, 1750 santigrat derecede erime, 4000 santigrat derecesinde ise kaynamaktadır. Uranyum ile birlikte en güçlü elementlerden biri olarak gösterilen toryum, korozyona karşı uranyumdan da güçlüdür.


Suda çözünmeyen bu element, oda sıcaklığında kendi şeklini koruyabilmektedir. Yanınca thO32 şeklini alan toryum, ülkemizde önemli bir kaynak olarak bulunmaktadır.

Toryum hangi alanlarda kullanılır?

Birbirinden farklı birçok alanda kullanılabilen toryum, başka elemente ihtiyaç duymaması yönüyle diğer elementlerden ayrılmaktadır. Tek başına yeryüzünde bulunabilen element, birden fazla alanda rahatça kullanılabilme özelliğine sahiptir. Toyumun kullanılabileceği alanlar şu şekildedir:

  • Nükleer santrallerde enerji kaynağı olarak kullanılabilir.
  • Gazlı lambalarda kullanılabilir.
  • Uzay ve havacılık alanında kullanılabilir.
  • Seramik ve pota üretiminde kullanılabilir.
  • Lamba filament kaplamasında kullanılabilir.
  • Elektronik cihaz üretiminde kullanılabilir.

Öte yandan toryum gelecekte yakıt anlamında da kullanılabilecek hale gelebilecek bir madde olarak dikkat çekiyor.

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 20:13
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Toryumözellikler
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