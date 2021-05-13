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Torununu kurtarmaya çalışan kahraman dede yaşamını kaybetti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde yaşanan acı olayda bir dede, suda boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Torunlarını kurtaran kahraman dede gölden çıkamadı .

13 Mayıs 2021 Perşembe 23:00
Torununu kurtarmaya çalışan kahraman dede yaşamını kaybetti
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Manisa’da meydana gelen acı olayda edinilen bilgilere göre 3 çocuk Kemiklidere Mahallesi yakınlarında bulunan Atatürk Orman Yangın Söndürme Havuzuna girerek serinlemek istedi. Su seviyesi boylarından yüksek olan havuzda torunlarını çırpınırken gören 59 yaşındaki Bilhan Yılmaz hemen torunlarını kurtarmak için havuza atladı. Torunlarını birer birer kıyıya çekerek kurtaran kahraman dere balçığa saplandı. Kurtulmayı başaramayan Yılmaz yavaş yavaş havız dibine battı. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve itfaiye ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen ekipler tarafından Yılmaz havuzdan çıkartılarak kıyıya getirildi. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları büyük üzüntü yaşarken olanlara inanamadılar.


Son Güncelleme: 13.05.2021 23:00
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Anahtar Kelimeler:
ManisaBoğulma
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