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Torununa bakanlara devlet tarafından 5100 TL destek ödemesi!

Anne ve babası çalışan çocukların bakımını üstlenen anneanne ve babaannelere devlet tarafından destek ödemesi müjdesi geldi! torunlarına bakacak olanların faydalanacağı bu yardım için aranan koşullar nelerdir? Hangi illeri kapsamaktadır? Tüm bu soruların cevabına yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

08 Ekim 2020 Perşembe 23:17
Torununa bakanlara devlet tarafından 5100 TL destek ödemesi!
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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzun süredir gündemde olan konuların detaylarını açıkladı. Torunlara bakan büyükbaba, büyükanne, 5.100 lira çocuk bakımı alacak! Ücretli yetiştirmeyi kullanmanın amacı, anneleri işe ve hayata dönmeye teşvik etmek, torunlarına bakan büyükanne ve anneanneleri maddi olarak desteklemek ve onları torunlarına bakmaya teşvik etmektir.

Torun Bakma Parası ile 5 Bin 100 TL Destek Ödemesi! 

Kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımları ve çocuklar daha güvenilir olmaları nedeniyle özellikle erken yaşta anneannelere ve babaannelere emanet edilmesi çok daha tercih edilmektedir. Aileler çalışırken gözlerinin arkasında kalmasınlar diye çocuklarını ailelerine bağışlamayı tercih ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı torunlarına bakan büyükanne ve büyükbabalara destek ödemesi yapmaya hazırlanıyordu.

Toruna Bakan Anneanneye Babaanneye Dedeye Maaş! Torun Bakma Maaşı Kaç TL?


Devlet, torunlarına bakan anneanne ve büyükbabalara, gerekli koşulları sağlamaları halinde aylık 425 TL nakit yardımı sağlayacak. Böylelikle aylık 425 TL alacak olan anneanneler ve babaanneler torunlarına bakmak için devletten yılda 5 bin 100 TL alacak.

Torun Bakım Maaşı İçin Başvuru Şartları Neler?

Devlet tarafından sağlanan tüm destek ve yardımlarda olduğu gibi, bu desteğin de belirli koşulları karşılaması gerekir. Bu şartlar:

  • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pilot illerde yaşayacağını açıkladı
  • Torununa bakmayı üstlenen büyükbabası ve büyükanne aynı ilde yaşıyor olması gerekir,
  • Türk vatandaşı olmaları gerek.
  • Çocuk dünyaya geldiği zaman ailesi resmi nikahlı olmaları gerek.
  • Çocuğun annesi doğum yapmadan önce en az bir yıl sigortalıdır.

Torun Bakım Parası Hangi İllerde, Torununa Bakım Maaşı Ödenen Pilot İller Hangileri?

  • Sakarya
  • Tekirdağ
  • Konya
  • Kayseri
  • İzmir
  • İstanbul
  • Gaziantep
  • Bursa
  • Antalya
  • Ankara

Torununa Bakana Maaş Almak İçin Başvuru Yaparken İstenen Evraklar / Belgeler

Parayı almak isteyenlerin başvuruda bulunurken belirli belgeleri sunması gerekir. Bu dosyalar;

  • Çocuğa bakacak olan büyükanne veya büyükbabanın sağlık raporu,
  • Torunlara bakan ve torun desteğini alan kişinin kimliği,
  • Anneye ait ticaret sicili,
  • Ebeveynlerin çalıştığını kanıtlayan belgeler,
  • Annenin SGK hizmet dökümleri,
  • Çocuğun kimlik kartının bir kopyası.


Son Güncelleme: 08.10.2020 23:17
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Anahtar Kelimeler:
YardımDevletÇocuk
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