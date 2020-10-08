Torununa bakanlara devlet tarafından 5100 TL destek ödemesi!

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzun süredir gündemde olan konuların detaylarını açıkladı. Torunlara bakan büyükbaba, büyükanne, 5.100 lira çocuk bakımı alacak! Ücretli yetiştirmeyi kullanmanın amacı, anneleri işe ve hayata dönmeye teşvik etmek, torunlarına bakan büyükanne ve anneanneleri maddi olarak desteklemek ve onları torunlarına bakmaya teşvik etmektir.

Torun Bakma Parası ile 5 Bin 100 TL Destek Ödemesi!

Kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımları ve çocuklar daha güvenilir olmaları nedeniyle özellikle erken yaşta anneannelere ve babaannelere emanet edilmesi çok daha tercih edilmektedir. Aileler çalışırken gözlerinin arkasında kalmasınlar diye çocuklarını ailelerine bağışlamayı tercih ederken, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı torunlarına bakan büyükanne ve büyükbabalara destek ödemesi yapmaya hazırlanıyordu.

Toruna Bakan Anneanneye Babaanneye Dedeye Maaş! Torun Bakma Maaşı Kaç TL?

, torunlarına bakan anneanne ve büyükbabalara, gerekli koşulları sağlamaları halinde aylık 425 TL nakitı sağlayacak. Böylelikle aylık 425 TL alacak olan anneanneler ve babaanneler torunlarına bakmak için devletten yılda 5 bin 100 TL alacak.

Torun Bakım Maaşı İçin Başvuru Şartları Neler?

Devlet tarafından sağlanan tüm destek ve yardımlarda olduğu gibi, bu desteğin de belirli koşulları karşılaması gerekir. Bu şartlar:

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Torununa bakmayı üstlenen büyükbabası ve büyükanne aynı ilde yaşıyor olması gerekir,

Türk vatandaşı olmaları gerek.

Çocuk dünyaya geldiği zaman ailesi resmi nikahlı olmaları gerek.

Çocuğun annesi doğum yapmadan önce en az bir yıl sigortalıdır.

Torun Bakım Parası Hangi İllerde, Torununa Bakım Maaşı Ödenen Pilot İller Hangileri?

Sakarya

Tekirdağ

Konya

Kayseri

İzmir

İstanbul

Gaziantep

Bursa

Antalya

Ankara

Torununa Bakana Maaş Almak İçin Başvuru Yaparken İstenen Evraklar / Belgeler

Parayı almak isteyenlerin başvuruda bulunurken belirli belgeleri sunması gerekir. Bu dosyalar;