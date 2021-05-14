Torunlarını kurtarmaya çalışan dede havuzda boğularak öldü

Manisa’da, üç tane çocuk yangın söndürme havuzunda boğulma tehlikesi yaşadı. Bu durumu fark eden, üçunu kurtarmaya çalışırken yangın söndürme havuzunda boğularak yaşamını kaybetti. Bu acı olayın ardından dedenin sakinleri sinir krizi geçirdi. Üç torununu kurtaran fedakar dede, yangın söndürme göletinde boğularak dünyaya gözlerini yumdu.

Torunlarını kurtaran adam yangın söndürme göletinden kurtulmak için büyük bir çaba sarf etti. Ancak kurtulurken göletin altında bulunan çamura saplanınca oradan çıkamadı. Aile yakınları hemen yetkili makamlara haber verdi. Yetkili makamlar bölgeye hemen jandarma ve 112 acil ekipleri gönderdi. Ayrıca itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmalar neticesinde maalesef yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.