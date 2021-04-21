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Toruna fitre verilir mi? Fitre kimlere verilir? Diyanet fetvası

Ramazan ayında fitre ve zekat konuları da merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, toruna fitre verilir mi? Fitre kimlere verilir? sorularını araştırıyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 03:34
Toruna fitre verilir mi? Fitre kimlere verilir? Diyanet fetvası
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte fitre vermek merak edilenler arasında yerini alırken pek çok kişi toruna fitre verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığının konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapıp yapmadığı merak edilirken araştırmalar sürüyor.

Toruna fitre verilir mi?

Oruç fitresi fıtır sadakasıyla aynı olarak verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı kişilere verilmektedir. Zekat içinde aynı kural geçerli olurken zekat, fıtır sadakası veya fidyesini verirken usül (üst soy) ve Füruuna (alt soy)’a veremez.

Fitre vermek isteyenler ayrıca hanımına veya eşine de bunları verememektedir. Ancak, kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve bunların çocukları, gelin, damat, kaynana ve kayınbaba gibi akrabalara fitre, zekat ve fidye verilebilmektedir.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 03:34
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