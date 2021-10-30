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Torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 2021 yılında ne kadar maaşı almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) mesleğine dair detaylar nelerdir, bu detayları sizler için haberimizde derledik...

30 Ekim 2021 Cumartesi 01:17
Torna tezgahı ayarcı-operatörü (metal işçiliği) 2021 yılında ne kadar maaşı almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
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Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde tanımı nasıl yapılır?

Motor gücü ile çalışan, metal işleyen bir tona tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde  olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 5.500 TL olarak ifade edilebilir Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 9.500 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği)  mesleğinde olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği)  mesleğinde  iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği)  mesleğinde  çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği)  mesleğinde  olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden mezun olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. ilköğretimden mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde ne iş yapmaktadır?

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

  1. Yapılacak parçanın resmini ve özelliklerini incelemek,
  2. Gerekli bağlama aynası, tespit parçaları ve diğer bağlantı parçaları ile metali ve kesici bıçağı tona tezgahına yerleştirmek ve bağlamak,
  3. Yatakları ve sabitleme parçalarını ayarlamak,
  4. Metalin dönüş hızını ayarlamak ve tezgahı çalıştırmak,
  5. Kesici bıçağın metalin içine doğru yada metal boyunca hareketi için el çarklarını ayarlamak yada otomatik kontrolü ayarlamak ve çalıştırmak,
  6. Kesici bıçağın ucuna yağın akışını kontrol etmek,
  7. Bıçağın ilerlemesini ölçme aletleri ile kontrol etmek ve makine ayarlarında gerekli düzenlemeleri yapmak,
  8. Özel tip bir tona tezgahında ihtisası olabilir ve buna göre sınıflandırılabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde  meslek ana grubu nedir

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlara dahil olarak çalışmaktadırlar.

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde meslek alt ana grubu nedir?

Metal işleme, makine ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar mensuplarıdır.

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde  meslek grubu nedir?

Demirciler, alet yapımcıları ve ilgili işlerde çalışanlar dahil olarak çalışırlar.

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde  meslek birim grubu nedir?

Metal işleme takım tezgahı kurucuları ve operatörleri birimindedirler.

Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7223.82 olarak sözlükte geçmektedir.

 Sizler ile bu haberimizde Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Tona tezgahı ayarcı operatörü (metal işçiliği) mesleğinde olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 


Son Güncelleme: 30.10.2021 01:17
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Tornatezgahıayarcı-operatörü(metal Işçiliği)MaaşIşkur
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