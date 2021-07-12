Torku No On nasıl bir içecek? Torku NO ON içindekiler ve fiyatı

Türkiye'nin gıda sektöründe adını duyuran bir marka olmasıyla öne çıkan Torku, No On içeceği ile yaz aylarında tüketicinin elinden düşmüyor.

Serinleten ve ferahlatan özelliğiyle ve alkol kullanmayanların tercih etmesiyle epey ünlenen içecek, filtrelenmiş çiçek çalı içeriyor.

Torku, gıda sektörüne 2007 senesinde Konya Şeker'in öncülüğünde hızlı bir giriş yaptı. 2007'den bu yana çeşitli ürün yelpazesiyle reyonlarda yerini aldı. Süt ürünlerinden, et ürünlerine, kraker dünyasından içecek sektörüne kadar ve daha bir çok ürün seçeneğiyle tercih edilen markalardan biri oldu.

Son 4 seneden bu yana da içecek dünyasında kapsamlı bir ARGE araştırması yapan firma, farklı lezzetleri tüketiciye sunmaya devam ediyor.

Yağ, sirke, sos, ayran, yoğurt, çikolata, şeker, kurabiye, kraker, içecek, baklagil, peynir, et ürünleri gibi birçok ürünü haznesinde barındırıyor.

''Başka Bir Şey'' sloganıyla No On içecek ürününü tüketiciye tanıtan Torku, sunduğu gazlı içeceği ile farklı bir tat bırakıyor. Kafein ve şeker oranı diğer gazlı içeceklere oranla daha az ve tamamen bitki meyve özlerinden oluşan aromasıyla öne çıkıyor.

250 ml kutularda 3 TL satılıyor.

Torku No On Başka Bir Şey fragmanı izle!

İçindekiler: