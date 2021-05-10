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Toprak kavgası kanlı bitti! 2 kişi can verdi

Afyonkarahisar’da iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında 56 yaşındaki Mustafa K. isimli kişi, kavga oğlunu vurarak öldüren kişiyi aynı silah ile öldürdü.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:04
Toprak kavgası kanlı bitti! 2 kişi can verdi
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2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı kavga olayı Afyonkarahisar'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre kente bağlı Bostan köyünde aralarında önceden toprak anlaşmazlığı bulunan 43 yaşındaki Basri T. ile 30 yaşındaki Ural K. bugün köy merasında hayvan otlatıkları esnada karşılaştı. Basri T ile Ural K. arasında kısa süre içinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve Basri T. yanında taşıdığı silah ile Ural K.'nın üzerinde ateş etti.

2 kişi can verdi

Bu esnada oğlunun kurşunların hedefi olduğunu gören 56 yaşındaki baba Mustafa K.'da zanlı Basri T.'ye ilk önce sopa ile saldırdı ve ardından oğlunu vuran silah ile Basri T.'yi vurdu. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavganın yaşandığı bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemede 43 yaşındaki Basri T.'nin hayatını kaybettiğini, Ural K.'nin ise ağır yaralandığını tespit etti. Yapılan ilk müdahaleden sona Ural K. hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, jandarma olayların büyümemesi için önlem aldı.

 


Son Güncelleme: 10.05.2021 19:04
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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarArazi Kavgası
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