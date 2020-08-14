İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında kritik sözler!
Son Dakika
CHP Lideri'nden Muharrem İnce hakkında...
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı! Yargıtaydan dikkat çeken karar
Son Dakika
WhatsApp'ta o sözler taciz sayıldı!...

Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları

Cuma günü sitemizde yer verdiğimiz Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına yansımaya devam ediyor. Ağustos 14 2020 tarihli haberimizi okuyarak en yeni ayrıntıları siz de hemen öğrenebilirsiniz.

14 Ağustos 2020 Cuma 12:47
Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları
Takip Et:

Pandemi sürecinde artan işsizlik sayısını önlemeyi hedefleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İşkur ile birlikte Topluma Yararlı Programlar hizmetine başlamıştı. Bu hizmet neticesinde devlete ait belirlenen işlerde çalışan kişilere 9 aylık asgari ücret ödemesi yapılırken, aynı zamanda kişilerin çalışma alışkanlığından kopmaması da sağlanacak.

İşsiz vatandaşları yakından ilgilendiren TYP hizmeti ile birlikte, okul bakımı ve onarımı, restorasyon ve ağaçlandırma gibi devlete ait işlerde işsiz vatandaşlara istihdam sağlanıyor. TYP ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunan İşkur, başvuru yapacaklar için gerekli bilgilendirmelere bu açıklamasında yer verdi.

Toplum Yararına Program’a başvuru şartları nelerdir?

  • 18 yaşın üstünde olmak,
  • İşkur bünyesinde kayıtlı işsiz olmak,
  • Emekli veya malul aylığı almamak,
  • Açıköğretim dışında eğitim hayatı olmamak

TYP’ye nasıl başvurulur?

TYP’ye başvurular dijital ortam üzerinden yapılmaktadır. İşkur’un resmi intenet sitesinden TYP sekmesine girilmesi halinde başvuru formu ve iş ilanlarına ulaşılabilmektedir.

Katılımcılar nasıl seçiliyor?

İki liste oluşturularak seçimler yapılmaktadır. Birinci listede ihtiyacı çok zorluk çeken kişiler bulunur. Bu kişiler enbgelliler, malul sayılmayanlar, 35 yaş üstü kadınlar, eski hükümlülerdir. Bu kişilerin diğerlerine göre önce yerleştirilme hakkı vardır. Bu kişilerden sonra ikinci gruptaki kişiler iş imkaına sahip olacaktır.

Maaş ne kadardır?


TYP neticesinde çalışan işçilere asgari ücret verilmektedir. Ayrıca bu kişilere sigorta güvencesi sağlanmaktadır.

Haftalık çalışma süresi ne kadardır?

TYP için çalışan işçiler haftalık 45 saat çalışmak zorundadır. Toplam çalışma süresi 9 ay olarak belirlenmiştir.

Hangi alanlarda iş imkanı verilir?

  • Kamusal altyapının yenilenmesi
  • Çevre temizliği
  • MEB’e bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik
  • Restorasyon
  • Ağaçlandırma
  • Vadi ve dere ıslahı
  • Erozyon engelleme çalışmaları
  • Park düzenlemeleri

Tekrar programdan yararlanılabilir mi?

Programdan yararlanmış kişiler 3 ay aranın ardından tekrar başvuru yaparak TYP’den yararlanma hakkın sahiptir. Bir kişi en fazla 24 ay bu programda çalışabilir.

İzin süresi ve devamsızlık hakkı var mıdır?

Kişilerin işlere devamı zorunlu tutulmasına rağmen kişi, çalıştığı kurum ve İşkur’a haber vermesi halinde 14 gün izin kullanabilmektedir. Kişi izin süresi boyunca ödeme alamaz.

Bu kişiler TYP’den yararlanamaz

  • İşkur tarafından düzenlenen bazı kurslardan faydalanan kişiler bu kursların ardından 6 ay geçmeden TYP’ye başvuruda bulunamaz.
  • Kendi isteğiyle kurumdan bağımsız bir şekilde işlerinden ayrılan kişiler 2 sene sonra ancak TYP’ye başvurabilirler.
  • 3 işi reddeden kişiler TYP neticesinde tekrar bir işe girmek için 2 yıl beklemek zorundadır.
  • İşkur kuşlarında bulunup yaptırım uygulanan kişiler 2 yıl boyunca herhangi bir TYP işine başvuruda bulunamaz.

 



Son Güncelleme: 14.08.2020 12:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asker, polis veya çeşitli kamu görevlerinde bulunurken malul olan vatandaşlara çifte emekli maaşı
Asker, polis veya çeşitli kamu görevlerinde bulunurken malul olan vatandaşlara çifte emekli maaşı
Adliyede demir çubuklu kavga
Adliyede demir çubuklu kavga
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Antalya'da minibüs ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'da minibüs ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? AFAD toplanma alanları sorgulama
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? AFAD toplanma alanları sorgulama

Popüler Haberler

2020 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
Emekli intibak zammı ve ek ödeme kaç TL olacak? SGK-SSK ve Bağkur'lu dört gözle bekliyor!
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru şartları ve formu
Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020
Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? 2019 Yılı Yaz Kur'an Kursu Öğreticisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Kazara Aşk dizisi konusu nedir? Star TV yeni dizisi için geri sayım başladı
Altın ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 14 Ağustos 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Odeabank düşük ve uygun faizli taşıt kredisi kampanyası ve şartları 2020
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2020 6 Ay ödemesiz
Hurma sirkesi nasıl yapılır? Hurma sirkesi yapımı ve tarifi
Günlük burç yorumları 7 Ağustos 2019 Çarşamba - Burcunuza göre gündelik yaşamınızda nelerle karşılaşacaksınız?
Telefon nasıl temizlenir? Telefon temizliği için neler gerekli?
Çukur kadrosuna yeni katılan oyuncular kim? 3 Usta oyuncu kadyoya dahil oldu
iPhone garanti sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Evde bakım ücreti ne kadar oldu? Bakan müjdeyi verdi!
meb.gov.tr 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı!
Gelir belgesiz maaş bordrosuz kredi veren bankalar ve şartları 13-08-2020
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 13 Ağustos 2020 Perşembe
Anında onaylı 5000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.