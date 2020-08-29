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Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu

Türkiye basınında yankı uyandıran Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Toplum Yararına Program nedir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:28
Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu
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Pandemi sürecinde artan işsizlik sayısını önlemeyi hedefleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İşkur ile birlikte Topluma Yararlı Programlar hizmetine başlamıştı. Bu hizmet neticesinde devlete ait belirlenen işlerde çalışan kişilere 9 aylık asgari ücret ödemesi yapılırken, aynı zamanda kişilerin çalışma alışkanlığından kopmaması da sağlanacak.

İşsiz vatandaşları yakından ilgilendiren TYP hizmeti ile birlikte, okul bakımı ve onarımı, restorasyon ve ağaçlandırma gibi devlete ait işlerde işsiz vatandaşlara istihdam sağlanıyor. TYP ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunan İşkur, başvuru yapacaklar için gerekli bilgilendirmelere bu açıklamasında yer verdi.

Toplum Yararına Program’a başvuru şartları nelerdir?

  • 18 yaşın üstünde olmak,
  • İşkur bünyesinde kayıtlı işsiz olmak,
  • Emekli veya malul aylığı almamak,
  • Açıköğretim dışında eğitim hayatı olmamak

TYP’ye nasıl başvurulur?

TYP’ye başvurular dijital ortam üzerinden yapılmaktadır. İşkur’un resmi intenet sitesinden TYP sekmesine girilmesi halinde başvuru formu ve iş ilanlarına ulaşılabilmektedir.

Katılımcılar nasıl seçiliyor?

İki liste oluşturularak seçimler yapılmaktadır. Birinci listede ihtiyacı çok zorluk çeken kişiler bulunur. Bu kişiler enbgelliler, malul sayılmayanlar, 35 yaş üstü kadınlar, eski hükümlülerdir. Bu kişilerin diğerlerine göre önce yerleştirilme hakkı vardır. Bu kişilerden sonra ikinci gruptaki kişiler iş imkaına sahip olacaktır.

Maaş ne kadardır?


TYP neticesinde çalışan işçilere asgari ücret verilmektedir. Ayrıca bu kişilere sigorta güvencesi sağlanmaktadır.

Haftalık çalışma süresi ne kadardır?

TYP için çalışan işçiler haftalık 45 saat çalışmak zorundadır. Toplam çalışma süresi 9 ay olarak belirlenmiştir.

Hangi alanlarda iş imkanı verilir?

  • Kamusal altyapının yenilenmesi
  • Çevre temizliği
  • MEB’e bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik
  • Restorasyon
  • Ağaçlandırma
  • Vadi ve dere ıslahı
  • Erozyon engelleme çalışmaları
  • Park düzenlemeleri

Tekrar programdan yararlanılabilir mi?

Programdan yararlanmış kişiler 3 ay aranın ardından tekrar başvuru yaparak TYP’den yararlanma hakkın sahiptir. Bir kişi en fazla 24 ay bu programda çalışabilir.

İzin süresi ve devamsızlık hakkı var mıdır?

Kişilerin işlere devamı zorunlu tutulmasına rağmen kişi, çalıştığı kurum ve İşkur’a haber vermesi halinde 14 gün izin kullanabilmektedir. Kişi izin süresi boyunca ödeme alamaz.

Bu kişiler TYP’den yararlanamaz

  • İşkur tarafından düzenlenen bazı kurslardan faydalanan kişiler bu kursların ardından 6 ay geçmeden TYP’ye başvuruda bulunamaz.
  • Kendi isteğiyle kurumdan bağımsız bir şekilde işlerinden ayrılan kişiler 2 sene sonra ancak TYP’ye başvurabilirler.
  • 3 işi reddeden kişiler TYP neticesinde tekrar bir işe girmek için 2 yıl beklemek zorundadır.
  • İşkur kuşlarında bulunup yaptırım uygulanan kişiler 2 yıl boyunca herhangi bir TYP işine başvuruda bulunamaz.

 



Son Güncelleme: 29.08.2020 19:28
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