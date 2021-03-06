Toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı mı?

06 Mart 2021 Cumartesi 12:43
15 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Valiliği tarafından 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara toplu taşıma
yasağı getirilmişti. Kontrollü normalleşme döneminde İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara toplu taşıma yasağı kaldırılmıştır. Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul ilinde de 4 Mart 2021 tarihinden itibaren toplu taşıma yasağı kalkmıştır. Çok yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde ise yasak
halen devam etmektedir.
Son Güncelleme: 06.03.2021 12:43
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