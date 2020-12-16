Toplu taşıma kartı ve akbile hes kodu eşleştirme işlemi nasıl olur?

Toplu taşıma araçlarında kullanılan akbil ve kartlara HES kodu eşleştirilmesi yapılabilmesi için öncelikle HES kodu almak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’nın geliştirdiği COVID-19 takip uygulaması ile herkes HES kodunu kolayca alabilecektir. HES koduyla birlikte yolcuların risk durumları ve hastalık takipleri kolayca yapılabilecekken, toplu taşıma kullanan vatandaşlar da yolculuklarını güvenli bir şekilde gerçekleştireceklerdir.

HES kodu ile akbil ve kartların eşleştirilmesi için son tarih 15.01.2021. Bu tarihten itibaren HES kodu ile eşleştirilmemiş akbil ve kartlar toplu taşıma araçlarında geçersiz sayılacak. Bu yenilikle birlikte koronavirüs tanısı koyulan veya da temaslı olan kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanmamaları hedefleniyor.

HES kodu ile İstanbulkart nasıl eşleştirilir?

Toplamda 34,3 milyon İstanbulkart mevcut

Eşleştirmeler, istanbulkart.istanbulkart adresinden yapılabiliyor. Ancak bu işlemin yapılabilmesi için HES kodunuzu almış olmanız gerekiyor. HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulamasından veya da SMS ile alabilirsiniz. HES kodu ile kart eşleştirme işleminizi, kişiselleştirme.istanbulkart.istanbul adresindeki ilgili alanlara kişisel bilgilerinizle birlikte telefon numaranızı da girerek tamamlayabilirsiniz. İstanbulkart mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar ise, uygulamaya girdiklerinde yapılacak olan yönlendirmeler ile bu işlemi rahatça gerçekleştirebilirler.

İstanbul İli’nde toplamda 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunmakta. Bu kartların 8 milyon 260 bin 87 tanesi yani %24’ü kişiselleştirilmiş. Ayrıca koronavirüs döneminde İstanbulkart kullanım oranları da düşüş gösterdi.

Eşleştirme işlemi için son gün 15 Ocak!

HES kodu eşleştirme işlemi için son gün 15.01.2021. Bu tarihte kadar İstanbulkart kullanıcılarının kartlarını HES kodu ile eşleştirmeleri şart. Eşleştirme yapmayan vatandaşların kartları geçersiz sayılacak.

Eşleştirme uygulaması ile pozitif veya da temaslı olan yolcuların bilgileri Sağlık Bakanlığı tarafınca İstanbul Büyükşehir Belediye’sine bildirilecek. Bu sayede pozitif veya da temaslı olan vatandaşların İstanbulkartları otomatik olarak askıya alınarak toplu taşıma araçlarını kullanmaları engellenecek.