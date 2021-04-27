Toplu taşıma araçları çalışacak mı? 29 Nisan-17 Mayısıs tarihleri arası toplu taşıma nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karara göre 29 Nisan ve 17 Mayısıs tarihi aralığında tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 29 Nisan 17 Mayısıs tarihleri arasında toplu taşıma araçlarının çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor.

Tam kapanmada toplu taşıma araçları çalışacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuruya göre 29 Nisan 2021 saat 19.00’da başlayacak sokağa çıkma yasağı 17 Mayısıs 2021 05.00’a kadar uygulanarak tam kapanmaya geçilecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 29 Nisan 17 Mayısıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının bulunduğu günlerde toplu taşıma araçları çalışacak. Araçlar kapasitelerinin %50’sinin dolu olması şartı ile hizmet verebilecekler.