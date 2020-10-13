Toplu Hes kodu sorgulama ekranı

Yaşanan korona virüs hastalığı mücadele kapsamında Sağlık bakanlığı tarafından HES kodu uygulaması hayata geçirilmişti. Uygulama sayesinde her vatandaş kendine bir hes kodu oluşturuyor ve isteyen kamu, özel yada bireyler kendilerinde olan hes kodlarını sistem üzeriden sorgulayıp, kod sahibinin korona virüs taşıyıcısı, temaslı vb durumlarını öğrenebiliyor.

Diğer bir deyişle sizlerde karşısınızdaki kişinin HES kodunu öğrendiğinizde o kişinin HES kodunun sistem üzeriden sorgulayıp riskli bir kişi olup olmadığını görebilirsiniz.

Bu kapsamda iş yerlerinde , okullarda yada kamu kurum ve kuruluşlarında ki kişilerin HES kodlarını kişilerden talep edip sorgulama yapılmakta ve kişiler eğer riskli ise çalışma ortamına alınmamaktadır. Ayrıca valiliklerce alınan kararla doğrultusunda HES kodu olmayan vatandaşlar bir çok kamu kurumlarına alınmamaktatır.

Diğer yandan HES kodu sorgulama tek tek yapılabildiği gibi özellikle kalabalık iş yeri ve okullar gibi ortamlarda toplu HES kodu sorgulama işlemi yapılabilmektedir.

TOPLU HES KODU SORGULAMA EKRANI

Bunu için toplu HES kodu sorgulama işlemi yapacak kişi E devlet üzeriden kendi şifre ev kimlik numarası ile oturum açtıktan sonra aşağıdaki işlem adımları takip edip toplu hes kodu sorgulama yapabilmektedir.

1- Arama kutusuna HES Kodu Sorgulama yazıyoruz.

2- Solda "Toplu HES Kodu Sorgulama "var. Ona tıklıyoruz.

3- Gelen sayfadan "Yeni grup oluştur " sekmesine tıklıyoruz.

4- Grup adı ve grup açıklamasını yapıp Kaydet ve İlerle diyoruz.

5- Grubu oluşturduktan sonra velilerimizden gelen tüm HES Kodlarını buraya teker teker girip kaydediyoruz. Hatta HES Kodlarını Excel ortamından aktarma imkanı da var.(e-devlet sağ üst köşe)

6 İşlem bitince tekrar HES Kodu Sorgulama menüsünden "Grubu Sorgula " dediğimizde bütün HES Kodlarını aynı anda sorgulayacaktır.