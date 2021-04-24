Tomruğun altına kalan genç can verdi

17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği acı olay bugün Zonguldak Alaplı'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre ormandan kesilmiş tomrukları taşıma işi yapan Şükrü Ü. isimli kişi bugün oğlu ile birlikte ormandan kesilmiş tonlarca ağırlıktaki tomrukları kendi kamyonlarına yükledi ve depoya indirmek üzere yola çıktı. Baba oğul tomrukların indirecekleri depoya geldiklerinde, 17 yaşındaki Baran Ü. tomrukları indirmek için hemen işe koyuldu ve kamyonda tomrukları tutan ipin bağlı olduğu makarayı çözdü.

Tomruğun altında kalarak yaralandı

Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

Bu esnada talihsiz bir olay yaşandı ve tomruklar kamyondan düştü. Düşen tomrukların altında kalan 17 yaşındaki genci gören babası hemen yardıman koştu ve 112 sağlık personeline haber verdi.

Kısa süre içinde bölgeye gelen ekipler tomruğun altında kalarak ağır yaralanan genci yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Talihsiz genç hastanedeki tüm çabalarına rağme hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.