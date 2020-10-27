İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

TOKİ’den dar gelirli aileler için 2 sene ödemesiz 15 sene vadeli konutlar!

TOKİ dar gelirli aileler için yeni kampanyalar oluşturmaya devam ediyor. Son olarak 2 sene ödemesiz 15 sene vadeli konutları duyuran TOKİ satışlarda kura sisteminin uygulanmayacağını da açıkladı…

27 Ekim 2020 Salı 20:20
TOKİ’den dar gelirli aileler için 2 sene ödemesiz 15 sene vadeli konutlar!
Takip Et:

Dar gelirli aileler için Türkiye’nin farklı bölgelerinde uygun fiyatlı konutlar satışa sunuluyor. Açık satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olan satışlarda kura sisteminin uygulanmayacağı da ifade edilenler arasında yer alıyor. TOKİ tarafından düzenlenen süreçlerde dar gelirli kişilerin oldukça basit bir şekilde ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmaları için yeni uygulamaya başlandı. Eylül ayına özel olarak açılan TOKİ Türkiye Geneli Açık Satış uygulamasıyla ev satışlarını duyurdu.

TOKİ Açık Satış Yöntemi Nedir?


Düşük ve orta seviyede geliri bulunan aileler için uygun ev satışları genellikle TOKİ tarafından yapılan kuralar ile gerçekleştirilmektedir. Bu durumun uygulanmasının asıl nedeni binlerce başvurunun yapılmasıdır. Sosyal ev projeleri kapsamında gündeme gelen konutların satışları için başvuruların yeterli seviyede olmamasından kaynaklı olarak bu dönem içinde geçici olarak açık satış yöntemine başvurulmaktadır. Bu konutlar için başvuruda bulunabilmek için ilanların takip edilmesi gerekmektedir. TOKİ tarafından yayınlanan ilanlar resmi intenet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır. Açık satışlar sekmesi üzerinden farklı bölgelerde yer alan konutlar hakkında bilgi alınabilmektedir.

Başvurular E-Devlet Sisteminden Yapılıyor

TOKİ kapsamında yayınlanan konut satış ilanlarına başvuruda bulunabilmek için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına TOKİ yazılması, ilgili sayfaya erişilmesi için yeterli olmaktadır.

TOKİ Konut Satışlarında Talep Edilen Başvuru Koşulları

  • T.C. vatandaşı olması,
  • Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
  • Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
  • Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
  • Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
  • Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 5.500  TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 6.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
  • Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması,


Son Güncelleme: 27.10.2020 20:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TokiKonut
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da yangına su taşıyan tanker 13 aracı biçti
Hatay'da yangına su taşıyan tanker 13 aracı biçti
Düğünde patlatılan havai fişek dizine saplandı! Genç kadının hayatı kabusu döndü
Düğünde patlatılan havai fişek dizine saplandı! Genç kadının hayatı kabusu döndü
Ordulu şehidin baba ocağı 3 ayda yeniden inşa edildi
Ordulu şehidin baba ocağı 3 ayda yeniden inşa edildi
Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler ‘pes' dedirtti
Bursa'da trafikte yapılan bu hareketler ‘pes' dedirtti
Esenyurt'ta 'koronabüsler' virüs saçıyor
Esenyurt'ta 'koronabüsler' virüs saçıyor
İskenderun'da Patlama... Terörist kendini imha etti
İskenderun'da Patlama... Terörist kendini imha etti

Popüler Haberler

2020-2021 eğitim öğretim senesinin ilk yazılı tarihleri belli oldu!
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
e-Nabız grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır? Kimlere aşı yapılacak?
Akbank, 3 ve 6 ay ertelemeli kredi vereceğini duyurdu
İşten çıkarma yasağı ne kadar süre daha devam edecek? İşten çıkarma yasağı hangi tarihe kadar devam ediyor?
Mevlid kandili yeni kutlama sözleri 2020
Bizimkiler Abbas'ın ölüm haberi geldi! Hikmet Karagöz kimdir, neden vefat etti?
6183 Sayılı Kanun bünyesinde borçlarına taksitlendirme yapanlar da yeni yapılandırmadan faydalanabilecek!
27 Ekim 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı mı? 27 Ekim 2020 Salı Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
Para kazandıran tarımsal yatırım projeleri nelerdir?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Sağlık Bakanlığı 12 bin yeni personel alımı yarın sona eriyor
Kuzey Yıldızı neden yayınlanmadı yok? 11 Nisan Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı?
Ev Yapımı dizisi konusu ve oyuncuları kimler? Seksenler oyuncularından Ev Yapımı dizisi
Vergi ve prim yapılandırma detayları ortaya çıkı! Kimler yararlanacak?
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı ne? Hira Su Yıldız oynadığı diziler
TİS ile 4/D'li taşeron işçilere zam yapılacak mı?
Kırmızı Oda Menekşe kimdir? Menekşe karakteri hakkında bilgiler
Bir Zamanlar Çukurova Vahide Perçim olmayacak mı? Hünkar karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Masumlar Apartmanı dizisi Esra kimdir? Esra Ruşan rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.