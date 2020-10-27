TOKİ’den dar gelirli aileler için 2 sene ödemesiz 15 sene vadeli konutlar!

Dar gelirli aileler için Türkiye’nin farklı bölgelerinde uygun fiyatlı konutlar satışa sunuluyor. Açık satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olan satışlarda kura sisteminin uygulanmayacağı da ifade edilenler arasında yer alıyor. TOKİ tarafından düzenlenen süreçlerde dar gelirli kişilerin oldukça basit bir şekilde ödeme seçenekleri ile ev sahibi olmaları için yeni uygulamaya başlandı. Eylül ayına özel olarak açılan TOKİ Türkiye Geneli Açık Satış uygulamasıyla ev satışlarını duyurdu.

TOKİ Açık Satış Yöntemi Nedir?

Başvurular E-Devlet Sisteminden Yapılıyor

Düşük ve orta seviyede geliri bulunan aileler için uygun ev satışları genellikle TOKİ tarafından yapılan kuralar ile gerçekleştirilmektedir. Bu durumun uygulanmasının asıl nedeni binlerce başvurunun yapılmasıdır. Sosyal ev projeleri kapsamında gündeme gelen konutların satışları için başvuruların yeterli seviyede olmamasından kaynaklı olarak bu dönem içinde geçici olarak açık satış yöntemine başvurulmaktadır. Bu konutlar için başvuruda bulunabilmek için ilanların takip edilmesi gerekmektedir. TOKİ tarafından yayınlanan ilanlar resmi intenet sitesi üzerinden paylaşılmaktadır. Açık satışlar sekmesi üzerinden farklı bölgelerde yer alan konutlar hakkında bilgi alınabilmektedir.

TOKİ kapsamında yayınlanan konut satış ilanlarına başvuruda bulunabilmek için e-devlet sistemi kullanılmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına TOKİ yazılması, ilgili sayfaya erişilmesi için yeterli olmaktadır.

TOKİ Konut Satışlarında Talep Edilen Başvuru Koşulları