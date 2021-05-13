TOKİ'den binlerce vatandaşın ucuza konut! Ayda 394 TL taksitle ev

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kamuoyuna son dakika açıklaması yaptı. Gelen bilgilere göre 2021 yılı konut başvuruları başladı. Türkiye’de 41 şehirde halkın ihtiyaçları doğrultusunda uygun fiyatlı evler satılacak. Takvim’in haberi kapsamında ev sahibi olmak isteyenler ya da konut satın almak isteyenler TOKİ’nin intenet sitesi üzerinden başvuru yapmalılar.

Alt gelir grubu için başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı,

Kişi, projenin bulunduğu il ya da ilçe sınırları içinde 1 seneden az olmamak şartı ile ikamet ediyor olmalı. Ya da projenin bulunduğu ilin nüfusuna kayıtlı olmalıdır. Bunun yanı sıra şehit ailelerinin, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler kategorisine başvuracak kişilerin minimum üç senedir ikamet ediyor olması ve aynı zamanda ilin nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

Kişinin daha önceden TOKİ’den konut almamış olması ve aynı zamanda TOKİ kredisi kullanmamış olması gerekmektedir. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri bu şarta dahil değildir.

Konut almak isteyen kişinin kendisine, eşine ya da velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması gerekmektedir. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi ve başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç bu şartı taşımak zorunda değil.

Kişinin başvuru tarihi itibari ile 25 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Bu şart eşi vefat etmiş ve çocuklu dul kadınlarda aranmamaktadır.

Ailenin aylık geliri maksimum 6 bin 500 TL olmalıdır. Hanenin tüm geliri buna dahil olmalıdır. Bu şart İstanbul’da 7 bin TL’dir.

Bir haneden yalnızca bir kişi başvuru yapabilmektedir.

Kişilerin başvuru yapabilmeleri için aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekmektedir:

Bunların yanı sıra, yukarıda bahsi geçen şartlara uygun olanlar dört ayrı kategoride başvuru yapabilecekler. Bu kategoriler ise şu şekildedir:

1.Kategori: Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri

2.Kategori: En az %40 Engelli Vatndaşlar

3.Kategori: Emekli Vatandaşlar

4.Kategori: Diğer Alıcı Adayları

TOKİ’den ev sahibi olabilmek için başvuru nasıl yapılır?

TOKİ’den ev alabilmek için intenet sitesi üzerinden ilanlara ulaşmalısınız. İlanların başvuru şartlaını taşıyorsanız belirtilen peşinatı Halkbank, Ziraat Bankası’na yatırmalısınız. TOKİ, tarih belirledikten sonra başvuru formu ve peşinat yatırılması sonucunda başvuru tamamlanmış oluyor.

TOKİ açık satış duyuruları

Açık satış ilanları TOKİ’nin intenet sitesinde 6 ayda bir duyurulmaktadır. Talep çok olursa duyuruların süresi kısalabilmektedir.