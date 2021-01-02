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TOKİ'den alınan ev başkasına satılabilir mi, satmanın cezası var mı?

Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) konut satın alan vatandaşlar, aldıkları konutlarını daha sonra satmaya karar verebiliyor. TOKİ'den satın alınan konutlar yeni bir alıcıya satabilirler mi? Detaylar haberimizde...

02 Ocak 2021 Cumartesi 11:13
TOKİ'den alınan ev başkasına satılabilir mi, satmanın cezası var mı?
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Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) konut satın alan vatandaşlar, aldıkları konutlarını daha sonra satmaya karar verebiliyor.

TOKİ'den satın alınan konutlar yeni bir alıcıya satabilme yetkisi var mı? Satışın gerçekleşmesi durumunda cezai işlem uygulanır mı?

Takvim gazetesinde verilen haberde çoğu vatandaş, ev satıldığı esnada sözleşmeyi okumasa da ayrıntılar sözleşmede de veriliyor.

TOKİ'de bulunan sözleşme ayrıntıları ise şöyle:

"Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler.

Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir.

Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir.

İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır."

 

TOKİ ayda 750 tl taksit seçeneğiyle uygun fiyata konut alabilme imkanı sunuyor!



Son Güncelleme: 02.01.2021 11:13
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Anahtar Kelimeler:
TokiKonut Satmak
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