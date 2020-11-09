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TOKİ Kayabaşı 9 Kasım 2020 kura sonucu isim isim tam liste sorgulama

TOKİ'nin düzenlemiş olduğu konut kurası çekilişine katılan vatandaşlar kendilerine ev çıkıp çıkmadığını merak etmektedirler. Konut çekilişine katılan vatandaşlar kura sonuçlarını nereden öğreneceklerdir? Kura sonucu liste sorgulama nereden yapılır?

09 Kasım 2020 Pazartesi 18:18
TOKİ Kayabaşı 9 Kasım 2020 kura sonucu isim isim tam liste sorgulama
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İstanbul Kayabaşı TOKİ'de yatay mimari ile yükselen binaların TOKİ konut kuraları gerçekleştirildi. TOKi Kayabaşı konut çekilişi İstanbul Başakşehir Kayaşehir semtinde yapılacak. TOKİ Kayabaşı’nın konut çekilişi TOKİ’nin Twitter hesabında gerçek zamanlı olarak yayınlandı. 9 Kasım 2020 Pazartesi günü TOKİ Kayabaşı konut çekilişinin tam adını arayan vatandaşlar, canlı yayının ardından TOKİ resmi sayfasından listeye erişebilecek. 9 Kasım'da TOKİ Kayaşehir çekilişinin asıl ve yedek listesi ile ilgili yaşanan son gelişmeler…

9 KASIM 2020 TOKİ KAYABAŞI KONUT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?


Başta İstanbul olmak üzere pek çok yerde TOKİ'nin konut kuraları hala tüm hızıyla devam ediyor. Mahalle olarak belirlenen Başakşehir Kayaşehir / Kayabaşı, konut projesi kapsamındaki "Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye" adı altında yapılan kuralar binlerce vatandaşı da beraberinde getirdi. Kayabaşı bünyesinde inşa edilen ve yatay yapılardan oluşan evler; 1 + 1, 2 + 1 ve 3 + 1 konut kura çekilişi başladı. 9 Kasım 2020 Pazartesi günü Kayaşehir konut çekilişinin sonuçları açıklanacak, çekilişin ardından TOKİ'nin resmi web sitesinden isimlerin tam listesine ulaşabileceğini belirtelim.

TOKİ KAYABAŞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

TOKİ Kayaşehir çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, konut çekilişine katılan vatandaşlar merak etmeye başladı. TOKİ resmi web sitesi üzeriden canlı yayınını izleyebilir, Kayaşehir çekilişini hemen izleyebilirsiniz. TOKİ'nin tüm sosyal medya hesaplarından çekilen gerçek zamanlı konut çekilişi, çekilişe katılan tüm vatandaşlara ilham verecek. Kayabaşı TOKİ konutundaki çekiliş hala heyecan verici olsa da 9 Kasım'da yapılacak TOKİ Kayabaşı çekilişinin sonuçlarının tam listesi çekiliş bitene kadar paylaşılmayacak.



Son Güncelleme: 09.11.2020 18:18
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KonutTokiKura
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