TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişi tarihi

TOKİ’nin İstanbul’da ye alan Başakşehir konutlarının kurasına katılan vatandaşlar kuranın ne zaman çekileceğini merak ediyor. Açıklanan bilgilere göre, 1+1 ve 2+1 dairelerin bulunduğu konutlar için kura çekimi 9 Kasım günü gerçekleştirilecek. 1+1 konutların alanları 55-66 4+1’in ise 141-166 arasında değişiyor.

Ayrıca Kayabaşı 22. Bölge, Kayabaşı 869 Ada 3-4 Parsel, Kayabaşı 18.Bölge konutları için başvurular ise 19 Ekim tarihinden itibaren yapılmaya başlandı.

TOKİ konutlarının fiyatlarına bakıldığında fiyatların 221.545 TL’den başlayarak 759.800 TL’ye kadar değişiyor. Aylık taksitleri ise 1.385 TL’den başlayarak 4.749 TL’ye kadar yükseliyor Kayabaşı projesinde ise bu rakamlar 55.000-189.000 TL peşinatlar şeklinde belirlenmiştir.