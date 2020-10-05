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TOKİ' den fırsat! Aylık 395 Türk Lirası ödeyerek konut sahibi olun!

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli bireylerin her zaman yanında olan TOKİ dev kampanyayı sundu. Bu sayede düşük gelirli bireylerde konut sahibi olabilmektedir. TOKİ konutlarının hangi illeri kapsadığı ve başvuruların nereden yapıldığı hakkındaki detaylı bilgiyi haberimizden bulabilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 16:45
TOKİ' den fırsat! Aylık 395 Türk Lirası ödeyerek konut sahibi olun!
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Gelir ücretleri az olan yurdum insanının kira ödermişçesine ev sahibi olmasını amacıyla TOKİ başlattığı yeni konut projelerini açıkladı. Birden fazla ilde bulunacak olan konutların aylık 395 lira taksit ile satışını başlatan TOKİ düşük gelirlilere kendi evlerini almak için imkân tanıyor. TOKİ ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan yeni ilanlar dahilinde düşük gelirli bireyler için aylık kira verirmişçesine sadece 395 Türk Lirası ile ev alabileceklerini duyurdu. Az gelirli bireylerin yanında duran TOKİ Çorum Boğazkale ilçesinde 50 tane konutun 240 ay taksit ile aylık 395 Türk Lirası bir ödeme yaparak ev sahibi olunabileceğini duyurdu.

TOKİ’ nin Başlattığı Kurasız Açık Satış Hangi İllerde:

TOKİ tarafından ucuza ev satış ilanları duyurulmaya devam etmekte. Duyurulan ilanların hedefi ise düşük gelirli bireylerin kira ödermişçesine ev sahibi olmasıdır. Bu ev satışlarının listesi ise şöyledir:

Toki Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mh :

Satışa 8 tane konut ayrılmıştır. Konutların fiyatları ise 256.000 Türk Lirasıdır. Bu fiyatlara konut sahibi olmak isteyenler için ise aylık olarak ödenecek tutar 1. 280 Türk Lirasıdır.

TOKİ Tokat Merkez Dedeli Mh. :

Proje kapsamında 27 tane konut ayrılmıştır. Bu konutlardan yararlanmak isteyenler için ise konut fiyatları 165. 000 Türk Lirasıdır. Bu fiyatlardan yararlanarak ev sahibi olmak isteyen bireyler için belirlenen aylık ödeme ise 619 Türk Lirasıdır. Başvuru tarihlerinin son günü ise 2020 Aralık ayının son günüdür.

TOKİ Ankara Mamak Gülseren Mh:

Ankara içersin de ucuz fiyatlara ev sahibi olmak isteyen bireyler için TOKİ 260. 000 Türk Lirasından başlamakta olan ev fiyatları ile yaklaşık 86 tane ev ayırmıştır. Bu fiyatlara ile Ankara’ dan ev sahibi olmak isteyen bireylerin ödemesi için belirlenen aylık tutar ise 1.087 Türk Lirasıdır.

TOKİ Sivas Merkez Yenimahalle:

Proje kapsamında 17 tane konut ayrılmıştır. Yararlanmak isteyenler için fiyatı ise 146.000 Türk Lirasından başlamaktadır. Sivas’ tan ev sahibi olmak isteyen kişiler için ise aylık olarak belirlenen taksit fiyatı 610 Türk Lirasıdır.

TOKİ Bingöl Merkez İnönü Mh:

Sadece 1 tane konut ayrılmıştır ve bu konuta 240. 000 Türk Lirası ile sahip olunabilmektedir. Taksit ile almak isteyen bireyler için ise belirlenmiş olan aylık ödeme planı ise 1. 030 Türk Lirasıdır.

TOKİ Denizli:

İlçelerinde ve Denizli merkezinde tam olarak 201 tane ayrılmış ev bulunmaktadır ve bu konutlar 120. 000 Türk Lirasından başlayan satış fiyatlarına sahiptir. Eğer aylık olarak ev sahibi olmak istiyorsa birey için aylık olarak ödenmesi gereken taksit 420 Türk Lirasından sunulmaktadır.

Başvuru Nasıl ve Nereye Yapılır:


TOKİ’ den ev almak isteyen bireylerin başvurması gereken yerler Ziraat Bankası veya Halk Bankasıdır. Başvuru yaptığınız halde peşinat tutarını ödeyen birey ardından TOKİ sözleşmesi imzalar ve aylık olarak ödemelere başlar.

 

 



Son Güncelleme: 05.10.2020 16:45
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Anahtar Kelimeler:
Toki EvleriToki Taksit
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