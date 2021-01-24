Tokat’ta, horoz dövüştürenlere 43 bin lira ceza!

Korona virüs tedbirleri ve getirilen kısıtlamaları denetleme tüm ilerimizde sürüyor. Ekipler tarafından yapılan denetlemelerde kuralları ihlal eden kişilere idari para cezaları kesiliyor.

Yapılan tüm sıkı denetlemelere rağmen sosyal mesafe kuralı ihlalleri de devam ediyor. Bu kapsamda Tokat Erbaa'da polis ekipleri bir evde horoz dövüşüğü yaptırıldığı ihbarını aldı.İhbarı değerlendiren ekipler horoz dövüşünün yapıldığı evi belirledi ve eve baskın düzenlendi.

HOROZ DÖVÜŞÜ HAZIRLIKLARI

Eve yapılan baskında horoz dövüştürülmek üzere hazırlıklar tespit edildi ve evde polis tarafından yakalanan 10 kişiye kumar oynamaya aracılıktan işlem yapıldı.

43 BİN LİRA CEZA

Evin sahibi olan H.K'ya kumar oynatmaktan suçundan15 bin lira, evde bulunan diğer şahıslara ise kısıtlama kurallarına uymamak ve kumar oynamaktan 3 bin 100'er lira ceza olmak üzere toplamda yakşalık 43 bin ceza kesildi.