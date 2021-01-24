İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Tokat’ta, horoz dövüştürenlere 43 bin lira ceza!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Tokat Erbaa horoz dövüştürdüğü tespit edilen 10 kişiye yaklaşık 43 bin lira para cezası kesildi.

24 Ocak 2021 Pazar 13:14
Tokat’ta, horoz dövüştürenlere 43 bin lira ceza!
Takip Et:

Korona virüs tedbirleri ve getirilen kısıtlamaları denetleme tüm ilerimizde sürüyor. Ekipler tarafından yapılan denetlemelerde kuralları ihlal eden kişilere idari para cezaları kesiliyor.

Yapılan tüm sıkı denetlemelere rağmen sosyal mesafe kuralı ihlalleri de devam ediyor. Bu kapsamda Tokat Erbaa'da polis ekipleri bir evde horoz dövüşüğü yaptırıldığı ihbarını aldı.İhbarı değerlendiren ekipler horoz dövüşünün yapıldığı evi belirledi ve eve baskın düzenlendi.

HOROZ DÖVÜŞÜ HAZIRLIKLARI

Eve yapılan baskında horoz dövüştürülmek üzere hazırlıklar tespit edildi ve evde polis tarafından yakalanan 10 kişiye kumar oynamaya aracılıktan işlem yapıldı.

43 BİN LİRA CEZA

Evin sahibi olan H.K'ya kumar oynatmaktan suçundan15 bin lira, evde bulunan diğer şahıslara ise kısıtlama kurallarına uymamak ve kumar oynamaktan 3 bin 100'er lira ceza olmak üzere toplamda yakşalık 43 bin ceza kesildi.

 

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 13:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TokatErbaaHoroz Dövüştürme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısıtlamaya rağmen İstanbul Zincirlikuyu'da zincirleme kaza
Kısıtlamaya rağmen İstanbul Zincirlikuyu'da zincirleme kaza
Bursa'da İki araç kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Bursa'da İki araç kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Esenyurt'ta 50 kişi oyun oynarken yakalandı!
Esenyurt'ta 50 kişi oyun oynarken yakalandı!
A 101 23-29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu!
A 101 23-29 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu!
İzmir'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
İzmir'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
Azılı hırsızlar yakayı ele verdi!
Azılı hırsızlar yakayı ele verdi!

Popüler Haberler

Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Bugün kimin maçı var? TV 24 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
300 Koyun hibe destek şartları nelerdir? 2021
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Gerçek adı nedir? Yağmur Öztürk nereli, yaşı kaç?
Acemi Anneler dizisi Beyza karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melis Yıldıran kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Tarık karakteri kimdir? Cantuğ Turay'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Bankası'ndan çiftçilere faizsiz mazot, yem ve gübre kredisi şartları
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman kimdir, nereli yaşı kaç?
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
İşsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler işsizlik maaşı alır? İşsizlik maaşı şartları
2021 ÖSYM DGS ne zaman? Dikey geçiş sınav tarihi belli mi?
HSBC 45 bin TL düşük faizli ihtiyaç kredisi
2021 yılında intibak zammı gelir mi, hangi emekli kaç lira intibak zammı alacak?
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz yaşı ve oynadığı diziler
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu nerelidir?
Özel hastanelerin acil servislerinde kendisinden ücret alınan hastalar ne yapmalıdır? 2021
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor?
Kredi notu düşük ve kara listede olan kişilere kredi alma yolu ve kara listeye kredi veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.