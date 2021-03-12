Tokat'ta elektrik akımına kapılan müteahhit hayatını kaybetti!

Tokat ilinin Erbaa ilçesinde elektrik direğinden kablonun kopması sonucu elektrik akımına kapılan Selami Şenol isimli vatandaş hayatını kaybetti. Olay dün Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi'nde yaşandı. Bu caddede bir inşaatın müteahhitliğini yapan Selami Şenol inşaata beton döküldüğü sırada elektrik akımına kapıldı. Elektrik direğinde bulunan kablonun kopması sonucu akıma kapılıp ağır yaralanan Selami Şenol için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Selami Şenol isimli vatandaş kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.