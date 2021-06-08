İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Tokat'ta çöp kamyonu faciası! Baba öldü, oğlu yaralı

Tokat'ta yaşanan feci kazada, seyir halinde olan bir çöp kamyonun çarptığı baba hayatını kaybederken, oğlu ise ağır yaralandı.

08 Haziran 2021 Salı 12:12
Tokat'ta çöp kamyonu faciası! Baba öldü, oğlu yaralı
Takip Et:

Bir babanın can verdiği, oğlunun ise ağır yaralandığı çöp kamyonu kazası Tokat'ta meydana geldi.

Sabah saatlerinde 48 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın sürücüsü olduğu belediyeye ait çöp kamyonu yolda seyir halindeyken, 81 yaşındaki  Ahmet Özyakar ve yanında yürüyen oğlu 58 yaşındaki Mehmet Özyakar'a çarptı.

Baba can verdi, oğlu ağır yaralandı

Kazayı gören çevrdeki vatandaşlar baba oğulun yardımına koşarken, durumu hemen ekiplere ihbar etti. Kısa süre içinde olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede babanın olay yerinde can verdiği, oğlunun ise ağır yaralandığını belirledi. Ağır yaralanan Mehmet Özyakar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden babanın cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Olay ilgili olarak inceleme başlatılırken , kamyon sürücü ise gözaltına alındı.

 


Son Güncelleme: 08.06.2021 12:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tokatçöp Kamyonu Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde bakım aylığı nedir?
Evde bakım aylığı nedir?
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?

Popüler Haberler

Baş Belası dizisi Nazlı kimdir? Dilara Aksüyek kimdir?
Kanal D 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
ATV 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
8 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışı TV 8 kanalında bugün neler var?
8 Haziran 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
8 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışı Fox TV kanalında bugün neler var?
8 Haziran 2021 Salı TRT Spor'da bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
8 Haziran 2021 Salı günü Atv yayın akışı
8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
Sgk işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? 2021 Sgk işveren maliyeti ne kadar
Netflix La Casa De Papel yeni sezon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 8 Haziran 2021 Salı
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? Haziran 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen karakterini kim canlandırıyor? Mert Öcal kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova 100. bölüm fragmanı yayında! Bir Zamanlar Çukurova 100. yeni bölümde neler olacak?
Tiktok para kazanma nasıl oluyor? Tiktok para kazanma nasıl aktif edilir?
Kanal 7'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 8 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Son Yaz yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Son Yaz yeni bölümde neler olacak?
8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?
Özel hastanelerin fizik tedavi seans ücretleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.