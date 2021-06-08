Tokat'ta çöp kamyonu faciası! Baba öldü, oğlu yaralı

Bir babanın can verdiği, oğlunun ise ağır yaralandığı çöp kamyonu kazası Tokat'ta meydana geldi.

Sabah saatlerinde 48 yaşındaki Mustafa Yıldız'ın sürücüsü olduğu belediyeye ait çöp kamyonu yolda seyir halindeyken, 81 yaşındaki Ahmet Özyakar ve yanında yürüyen oğlu 58 yaşındaki Mehmet Özyakar'a çarptı.

Baba can verdi, oğlu ağır yaralandı

Kazayı gören çevrdeki vatandaşlar baba oğulun yardımına koşarken, durumu hemen ekiplere ihbar etti. Kısa süre içinde olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede babanın olay yerinde can verdiği, oğlunun ise ağır yaralandığını belirledi. Ağır yaralanan Mehmet Özyakar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden babanın cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Olay ilgili olarak inceleme başlatılırken , kamyon sürücü ise gözaltına alındı.