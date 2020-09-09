Tokat'ta bulunan SGK İl Müdürlüğü nerede? Tokat SGK iletişim bilgileri nelerdir?

Tokat ilinde yaşayan vatandaşlar SGK ile iletişime geçmek adına SGK’nın iletişim bilgilerine ulaşmaya çalışmaktadır. Birçok işlemin telefon üzerinden gerçekleştirilebildiği SGK İl Müdürlüklerine telefon ile ulaşım sağlanarak hizmet alınabilmektedir.

Tokat’ta bulunan kişiler için belirlenen SGK İl Müdürlükleri numaraları şu şekildedir:

0 ( 356 ) 214 22 10

0 ( 356 ) 212 00 31

0 ( 356 ) 213 33 08

0 ( 356 ) 213 33 09

0 ( 356 ) 214 54 71

SGK ile ilgili sorun yaşayan veya işlem gerçekleştirmek isteyen Tokatlılar, yukarıdaki numaralardan birini arayarak SGK ile iletişime geçebilmektedir.

Tokat SGK nerede?

Tokat ilinde bulunan SGK İl Müdürlüğüne ulaşmak isteyenler için müdürlük adresi şu şekildedir:

Küçükbeybağı Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı NO: 320 – 60100

Tokat SGK e-posta adresi nedir?

Telefon üzerinden de işlem veren SGK İl Müdürlükleri, belge gereken işlemlerde kişileri bizzat kuruma çağırmaktadır. Bu nedenle belge teslim etmesi gereken kişiler telefon ile işlem yapmadan bizzat kuruma gitmelidir.

Tokat ilindeki SGK il Müdürlüğüne e-mail yolu ile ulaşım sağlamak isteyen kişiler tokatsgim@sgk.gov.tr mail adresine mail atarak kurum ile iletişime geçebilmektedir.

Tokat SGK İl Müdürü kim?

Tokat SGK İl Müdürlüğü görevini üstlenen isim Turgut Pekdemir’dir.

Tokat SGK’nın hangi ilçelerde şubesi var?

Tokat ilinin 11 ilçesi bulunmaktadır. Ancak Tokat’ta her ilde SGK ilçe Müdürlükleri bulunmamaktadır. SGK İlçe Müdürlükleri olan ilçeler aşağıda verilmiştir:

Erbaa SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 356 ) 715 96 54

Niksar SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 356 ) 528 07 32

Reşadiye SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 356 ) 461 22 19

Turhal SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 356 ) 276 59 14

Zile SGK İlçe Müdürlüğü: 0 ( 356 ) 317 84 17

İlçe müdürlükleri ile iletişime geçilmesi halinde kişiler kuruma bizzat gitmeden işlemlerini halletme imkanına sahiptir. Belge ile işlem yapacak kişiler merkezlere başvurmak zorundadır. Tokat'ta her ilçede SGK merkezleri bulunmadığından dolayı vatandaşlar kendilerine en yakın merkez ile iletişime geçerek ona göre merkezlere başvurabilmektedir.