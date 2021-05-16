Tokat'ta bir kişi durdurmaya çalıştığı traktörün altında kaldı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen talihsiz kazada Sadi Urgan adlı bir kişiye ait evin bahçesinde park halinde bulunan traktör bir anda hareket etmeye başladı. Traktörün hareket ettiğini gören Urgan traktörü durdurmak üzere traktörün üzerine atladı.

TRAKTÖRLE BİRLİKTE YAMAÇTAN DÜŞTÜ

Yaşadığı durum karşısında panikleyen ve traktörü durduramayan Urgan, evin yakınlarında bulunan 5 metrelik yamaçtan traktör ile birlikte düştü..

Yaşanan kazada traktörün altında kalan talihsiz adam hayatını kaybetti. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Sadi Urgan'ın cesedini traktörün vinç ile kaldırılmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Talihsiz adamın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

