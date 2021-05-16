İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Tokat'ta bir kişi durdurmaya çalıştığı traktörün altında kaldı

Park halindeyken bir anda hareket eden traktörü durdurmak amacıyla üstüne çıkan 63 yaşındaki Sadi Urgan adlı bir kişi yamaçtan uçan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

16 Mayıs 2021 Pazar 18:11
Tokat'ta bir kişi durdurmaya çalıştığı traktörün altında kaldı
Takip Et:

Tokat'ın Erbaa ilçesinde  meydana gelen talihsiz kazada Sadi Urgan adlı bir kişiye  ait evin bahçesinde park halinde bulunan traktör bir anda hareket etmeye başladı. Traktörün hareket ettiğini gören Urgan traktörü durdurmak üzere traktörün üzerine atladı.

TRAKTÖRLE BİRLİKTE YAMAÇTAN DÜŞTÜ

Yaşadığı durum karşısında panikleyen ve traktörü durduramayan Urgan, evin yakınlarında bulunan 5 metrelik yamaçtan traktör ile birlikte düştü..

Yaşanan kazada traktörün altında kalan talihsiz adam hayatını kaybetti. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE JANDARMA  EKİPLERİ TARAFINDAN ULAŞILDI

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Sadi Urgan'ın cesedini traktörün vinç ile kaldırılmasının ardından  sıkıştığı yerden çıkarıldı. Talihsiz adamın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 18:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TokatKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Nekbe olayı nedir?
Nekbe olayı nedir?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?

Popüler Haberler

Emanet dizisi izlendi mi? Emanet beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Seksenler Suna kimdir? Eda Akalın gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Akrep hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Bugün kimin maçı var? 16 Mayıs 2021 Pazar TV'de spor ekranı
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Seksenler Mikser Melahat karakterini kim canlandırıyor? Özlem Tokaslan kimdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı?
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Süper Lig'de Penaltı Lideri Galatasaray
TV8 Survivor 92. bölüm canlı izle! 15 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir?
Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit doğum tarihi
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
Çoban istihdam destek tutarı ve ödeme zamanı
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2021 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 16 Mayıs 2021 Pazar
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Mayıs 2021 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.