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Tokat'ta 4.0 şiddetinde deprem yaşandı

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre Tokat’ta 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Erbaa olan deprem 12:03 sularında gerçekleşti.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:27
Tokat'ta 4.0 şiddetinde deprem yaşandı
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre Tokat’ta 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi. Tokat’ta meydana gelen 4.0 şiddetinde iki deprem merkez üstü Erbaa olarak açıklandı. Tokat’ta meydana gelen 4.0 şiddetindeki depremin öğlen saat 12:03 sularında gerçekleştiği açıklandı. Bölgeden alınan bilgilere göre yaşanan 4.0 şiddetinde depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı, bölge halkının telaşlanmış olsa da hiç kimsenin sorun yaşamadığını, herkesin sağlık durumunun yerinde olduğu anlaşıldı.

Ülkemiz deprem kuşağında bir ülke olduğu için hemen hemen her gün ufak depremler yaşanmaktadır. Ayrıca ülkemizin her bölgesinde depremler yaşanıyor. Bu depremlerden korunmak için yetkili makamlar tarafından alınan önlemlerin uygulanması ve bilinmesi gerekiyor. Unutmayalım ki en ufak bir tedbir bile hayat kurtarabilir. Bu açıdan depremlerin yaşandığı vakitlerde tedbirli ve bilgili olmak gerekiyor. Tokat Erbaa bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza ve Depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.


Son Güncelleme: 12.05.2021 18:27
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Anahtar Kelimeler:
TokatDeprem
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