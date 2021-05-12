Tokat'ta 4.0 şiddetinde deprem yaşandı

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre’ta 4.0 şiddetindemeydana geldi. Tokat’ta meydana gelen 4.0 şiddetinde iki deprem merkez üstü Erbaa olarak açıklandı. Tokat’ta meydana gelen 4.0 şiddetindeki depremin öğlen saat 12:03 sularında gerçekleştiği açıklandı. Bölgeden alınan bilgilere göre yaşanan 4.0 şiddetinde depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı, bölge halkının telaşlanmış olsa da hiç kimsenin sorun yaşamadığını, herkesin sağlık durumunun yerinde olduğu anlaşıldı.

Ülkemiz deprem kuşağında bir ülke olduğu için hemen hemen her gün ufak depremler yaşanmaktadır. Ayrıca ülkemizin her bölgesinde depremler yaşanıyor. Bu depremlerden korunmak için yetkili makamlar tarafından alınan önlemlerin uygulanması ve bilinmesi gerekiyor. Unutmayalım ki en ufak bir tedbir bile hayat kurtarabilir. Bu açıdan depremlerin yaşandığı vakitlerde tedbirli ve bilgili olmak gerekiyor. Tokat Erbaa bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza ve Depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.