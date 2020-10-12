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Tokat'ta 3 tarihi mekan restore edilecek, Tokat Valiliği açıkladı

Tokat Valiliği 3 büyük tarihi mekanı restore etme kararı aldı. “Kültür Sanat Tokat” projesi kapsamında Gökmedrese, Kitabesiz Türbe ve Danişmentli Medresesi’nin restore edileceği açıklandı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 21:46
Tokat'ta 3 tarihi mekan restore edilecek, Tokat Valiliği açıkladı
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Tokat Valiliğinin öncülüğünde hazırlanan Kültür Sanat Tokat projesi için 3 mekanın restore edileceği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinde inşa edilen üç türbe ve medresenin restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ödenek vereceği de bildirildi.


Tokat Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tahsis edeceği ödenek sayesinde restore edilecek üç mekanın üç yıl içerisinde eski görkemli haline kavuşturulacağı duyuruldu.

Öte yandan Tokat Valisi Ozan Balcı restorasyonlarda tarihi ve kültürel yapıya uygun bir çalışma yapılacağını ve bu kültürün gelecek nesillere aktarılacağını ifade ederken, projeye destek verenlere teşekkürlerini iletti.



Son Güncelleme: 12.10.2020 21:46
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Anahtar Kelimeler:
TokatRestorasyon
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