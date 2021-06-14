Tokat'a ceviz büyüklüğünde yağan kar şaşırttı

’ın Yeşilyurt ile Sulusaray ilçelerine düşen hava sıcaklıkları ile birlikte akşam saatlerinde akşam saatlerinde aniden dolu bastırdı. Beklenmeyen yağış sebebiyle Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve yollardaki sürücüler dolu yüzünden zor anlar yaşadılar. İnsanlar doludan korunmak için dükkan önlerine ve tente altlarına sığındılar. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırtırken bölgede bulunan tarım arazileri ile meyve bahçelerine zarar verdi. Yetkililer zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundular.