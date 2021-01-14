Tokat askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ve Türk kabul edilen askerlik çağına gelmiş olan erkek vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın onayıyla vatani görevini yerine getirmek için askere çağrılmaktadır. 2020 yılının başından itibaren asker adayı olan vatandaşlar, 2020 yılının ilk dönemlerinden bu yana askere çağrılmaya başladılar. 1. ve 2. grupların askere alımlarının ardından 2020 yılının son grubu olan 3. grup Er/Erbaşlar 24 Aralık tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmak için görev yerlerine çağrıldılar. Dijital dünyanın hayatımıza girmesiyle beraber asker adayları E-devlet üzerinden yayınlanan celplerine kolaylıkla ulaşabildiler. Celpleri sayesinde nerede askerlik yapacaklarını öğrenen asker adayları vatani görevini yerine getirmek üzere teslim olacakları illerin askerlik şubesi ile iletişime geçebileceği iletişim bilgilerini aramaya başladılar. 81 il ve ilçelerinde bulunan askerlik şubeleri arasından Tokat ili askerlik şubelerine ait iletişim bilgilerini okuyucularımız için hazırladık.
Tokat iline ait askerlik şubelerinin iletişim adresleri
Tokat askerlik şubesi
Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT
Tel: 0 356 214 10 46
Faks: 0 356 214 16 65
Almus askerlik şubesi
Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT
Tel: 0 356 214 10 46
Faks: 0 356 214 16 65
Artova askerlik şubesi
Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT
Tel: 0 356 214 10 46
Faks: 0 356 214 16 65
Başçiftlik askerlik şubesi
Adres: Kırkkızlar Mah. Cahit Külebi Cad. No:102 Niksar/TOKAT
Tel: 0 356 527 10 88
Faks: 0 356 527 77 08
Erbaa askerlik şubesi
Adres: İsmet Paşa Mah. DR. Sermet Durmuşoğlu Cad. No:40 Erbaa/TOKAT
Tel: 0 356 715 13 52
Faks: 0 356 715 65 79
Niksar askerlik şubesi
Adres: Kırkkızlar Mah. Cahit Külebi Cad. No:102 Niksar/TOKAT
Tel: 0 356 527 10 88
Pazar askerlik şubesi
Adres: Yavuz Selim Mah. Uğur Sok. No:2 Turhal/TOKAT
Tel: 0 356 275 10 11
Faks: 0 356 275 77 23
Reşadiye askerlik şubesi
Adres: Kırkkızlar Mah. Cahit Külebi Cad. No:102 Niksar/TOKAT
Tel: 0 356 527 10 88
Faks: 0 356 527 77 08
Sulusaray askerlik şubesi
Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT
Tel: 0 356 214 10 46
Faks: 0 356 214 16 65
Turhal askerlik şubesi
Adres: Yavuz Selim Mah. Uğur Sok. No:2 Turhal/TOKAT
Tel: 0 356 275 10 11
Faks: 0 356 275 77 23
Yeşilyurt askerlik şubesi
Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT
Tel: 0 356 214 10 46
Faks: 0 356 214 16 65
Zile askerlik şubesi
Adres: Yavuz Selim Mah. Uğur Sok. No:2 Turhal/TOKAT
Tel: 0 356 275 10 11
Faks: 0 356 275 77 23
Tokat, Almus, Artova, Sulusaray, Yeşilyurt askerlik şubelerinin web sitesi
tokat_as_sb@msb.gov.tr, Turhal, Zile, Pazar askerlik şubelerinin web sitesi
turhal_as_sb@msb.gov.tr, Niksar, Başçiftlik, Reşadiye askerlik şubelerinin web sitesine
niksar_as_sb@msb.gov.tradreslerinden ulaşım sağlanırken Erbaa askerlik şubesinin web sitesine
erbaa_as_sb@msb.gov.tradresinden ulaşım sağlanabilmektedir.
Son Güncelleme: 14.01.2021 20:29