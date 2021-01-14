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Tokat askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

2020'nin son askerlik alımı olan 3. grup alımları 24 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yapılmış oldu. Asker adayları ve yakınları gidilecek olan il ve ilçelerin askerlik şubesi iletişim bilgilerini araştırmaya başladı. Tokat ilinin ve ilçelerinin askerlik şubesi iletişim bilgilerine siz değerli okuyucularımız için derlediğimiz haber sayesinde ulaşabilirsiniz.

14 Ocak 2021 Perşembe 20:29
Tokat askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ve Türk kabul edilen askerlik çağına gelmiş olan erkek vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın onayıyla vatani görevini yerine getirmek için askere çağrılmaktadır. 2020 yılının başından itibaren asker adayı olan vatandaşlar, 2020 yılının ilk dönemlerinden bu yana askere çağrılmaya başladılar. 1. ve 2. grupların askere alımlarının ardından 2020 yılının son grubu olan 3. grup Er/Erbaşlar 24 Aralık tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmak için görev yerlerine çağrıldılar. Dijital dünyanın hayatımıza girmesiyle beraber asker adayları E-devlet üzerinden yayınlanan celplerine kolaylıkla ulaşabildiler. Celpleri sayesinde nerede askerlik yapacaklarını öğrenen asker adayları vatani görevini yerine getirmek üzere teslim olacakları illerin askerlik şubesi ile iletişime geçebileceği iletişim bilgilerini aramaya başladılar. 81 il ve ilçelerinde bulunan askerlik şubeleri arasından Tokat ili askerlik şubelerine ait iletişim bilgilerini okuyucularımız için hazırladık.
 

Tokat iline ait askerlik şubelerinin iletişim adresleri

 

Tokat askerlik şubesi

Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT
Tel: 0 356 214 10 46 
Faks: 0 356 214 16 65 
 

Almus askerlik şubesi

Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT
Tel: 0 356 214 10 46 
Faks: 0 356 214 16 65 
 

Artova askerlik şubesi

Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT
Tel: 0 356 214 10 46 
Faks: 0 356 214 16 65 
 

Başçiftlik askerlik şubesi

Adres: Kırkkızlar Mah. Cahit Külebi Cad. No:102 Niksar/TOKAT
Tel: 0 356 527 10 88 
Faks: 0 356 527 77 08 
 

Erbaa askerlik şubesi

Adres: İsmet Paşa Mah. DR. Sermet Durmuşoğlu Cad. No:40 Erbaa/TOKAT
Tel: 0 356 715 13 52 
Faks: 0 356 715 65 79
 

Niksar askerlik şubesi

Adres: Kırkkızlar Mah. Cahit Külebi Cad. No:102 Niksar/TOKAT
Tel: 0 356 527 10 88 
Faks: 0 356 527 77 08 
 

Pazar askerlik şubesi

Adres: Yavuz Selim Mah. Uğur Sok. No:2   Turhal/TOKAT
Tel: 0 356 275 10 11
Faks: 0 356 275 77 23
 

Reşadiye askerlik şubesi

Adres: Kırkkızlar Mah. Cahit Külebi Cad. No:102 Niksar/TOKAT
Tel: 0 356 527 10 88 
Faks: 0 356 527 77 08 
 

Sulusaray askerlik şubesi

Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT
Tel: 0 356 214 10 46 
Faks: 0 356 214 16 65 
 

Turhal askerlik şubesi

Adres: Yavuz Selim Mah. Uğur Sok. No:2   Turhal/TOKAT
Tel: 0 356 275 10 11
Faks: 0 356 275 77 23
 

Yeşilyurt askerlik şubesi

Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT
Tel: 0 356 214 10 46 
Faks: 0 356 214 16 65 
 

Zile askerlik şubesi 

Adres: Yavuz Selim Mah. Uğur Sok. No:2   Turhal/TOKAT
Tel: 0 356 275 10 11
Faks: 0 356 275 77 23
 
Tokat, Almus, Artova, Sulusaray, Yeşilyurt askerlik şubelerinin web sitesi

tokat_as_sb@msb.gov.tr

, Turhal, Zile, Pazar askerlik şubelerinin web sitesi

turhal_as_sb@msb.gov.tr

, Niksar, Başçiftlik, Reşadiye askerlik şubelerinin web sitesine

niksar_as_sb@msb.gov.tr

adreslerinden ulaşım sağlanırken Erbaa askerlik şubesinin web sitesine

erbaa_as_sb@msb.gov.tr

adresinden ulaşım sağlanabilmektedir. 


Son Güncelleme: 14.01.2021 20:29
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Anahtar Kelimeler:
TokatAskerlik şubesi
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