Tokat askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan ve Türk kabul edilen askerlik çağına gelmiş olan erkek vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın onayıyla vatani görevini yerine getirmek için askere çağrılmaktadır. 2020 yılının başından itibaren asker adayı olan vatandaşlar, 2020 yılının ilk dönemlerinden bu yana askere çağrılmaya başladılar. 1. ve 2. grupların askere alımlarının ardından 2020 yılının son grubu olan 3. grup Er/Erbaşlar 24 Aralık tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmak için görev yerlerine çağrıldılar. Dijital dünyanın hayatımıza girmesiyle beraber asker adayları E-devlet üzerinden yayınlanan celplerine kolaylıkla ulaşabildiler. Celpleri sayesinde nerede askerlik yapacaklarını öğrenen asker adayları vatani görevini yerine getirmek üzere teslim olacakları illerin askerlik şubesi ile iletişime geçebileceği iletişim bilgilerini aramaya başladılar. 81 il ve ilçelerinde bulunan askerlik şubeleri arasından Tokat ili askerlik şubelerine ait iletişim bilgilerini okuyucularımız için hazırladık.

Tokat iline ait askerlik şubelerinin iletişim adresleri

Tokat askerlik şubesi

Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT

Tel: 0 356 214 10 46

Faks: 0 356 214 16 65

Almus askerlik şubesi

Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT

Tel: 0 356 214 10 46

Faks: 0 356 214 16 65

Artova askerlik şubesi

Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT

Tel: 0 356 214 10 46

Faks: 0 356 214 16 65

Başçiftlik askerlik şubesi

Adres: Kırkkızlar Mah. Cahit Külebi Cad. No:102 Niksar/TOKAT

Tel: 0 356 527 10 88

Faks: 0 356 527 77 08

Erbaa askerlik şubesi

Adres: İsmet Paşa Mah. DR. Sermet Durmuşoğlu Cad. No:40 Erbaa/TOKAT

Tel: 0 356 715 13 52

Faks: 0 356 715 65 79

Niksar askerlik şubesi

Adres: Kırkkızlar Mah. Cahit Külebi Cad. No:102 Niksar/TOKAT

Tel: 0 356 527 10 88

Faks: 0 356 527 77 08 Faks: 0 356 527 77 08

Pazar askerlik şubesi

Adres: Yavuz Selim Mah. Uğur Sok. No:2 Turhal/TOKAT

Tel: 0 356 275 10 11

Faks: 0 356 275 77 23

Reşadiye askerlik şubesi

Adres: Kırkkızlar Mah. Cahit Külebi Cad. No:102 Niksar/TOKAT

Tel: 0 356 527 10 88

Faks: 0 356 527 77 08

Sulusaray askerlik şubesi

Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT

Tel: 0 356 214 10 46

Faks: 0 356 214 16 65

Turhal askerlik şubesi

Adres: Yavuz Selim Mah. Uğur Sok. No:2 Turhal/TOKAT

Tel: 0 356 275 10 11

Faks: 0 356 275 77 23

Yeşilyurt askerlik şubesi

Adres: Cemalettin Mah. Gazi Paşa Cad. 7. Sk. No:1 TOKAT

Tel: 0 356 214 10 46

Faks: 0 356 214 16 65

Zile askerlik şubesi

Adres: Yavuz Selim Mah. Uğur Sok. No:2 Turhal/TOKAT

Tel: 0 356 275 10 11

Faks: 0 356 275 77 23