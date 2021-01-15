Tokat askere kaç gönderiyor? Tokat merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Askere kaç tertip gideceğini merak eden Tokat nüfusuna kayıtlı olan 2001 doğumlu kişilerin ne zaman askere gideceği MSB tarafından duyuruldu. Tokat ilimize bağlı olan 12 ilçede hangi tarihten sonra asker alındığını aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz.
Tokat askerlik celp tarihleri
Zile - Şubat Celbinde
Turhal - Şubat Celbinde
Pazar - Şubat Celbinde
Erbaa - Şubat Celbinde
Niksar - Mayısıs Celbinde
Başçiftlik - Mayısıs Celbinde
Tokat İl Merkezi - Ağustos Celbinde
Almus - Kasım Celbinde
Artova - Kasım Celbinde
Sulusaray - Kasım Celbinde
Yeşilyurt - Kasım Celbinde
Son Güncelleme: 15.01.2021 15:18