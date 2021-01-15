İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Tokat askere kaç gönderiyor? Tokat merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Tokat askerlik celp tarihleri merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Tokat'a bağlı olan ilçelerin askerlik celp aylarının neler olduğu merak edilmeye başlandı. Tokat'a bağlı olan ilçelere ait olan celplerin hangi aylarda olduğu araştırılmaya devam ediyor.

15 Ocak 2021 Cuma 15:18
Tokat askere kaç gönderiyor? Tokat merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Takip Et:

Askere kaç tertip gideceğini merak eden Tokat nüfusuna kayıtlı olan 2001 doğumlu kişilerin ne zaman askere gideceği MSB tarafından duyuruldu. Tokat ilimize bağlı olan 12 ilçede hangi tarihten sonra asker alındığını aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz.

Tokat askerlik celp tarihleri

 

Zile - Şubat Celbinde

Turhal - Şubat Celbinde

Pazar - Şubat Celbinde

Erbaa - Şubat Celbinde

Niksar - Mayısıs Celbinde

Reşadiye - Mayısıs Celbinde

Başçiftlik - Mayısıs Celbinde

Tokat İl Merkezi - Ağustos Celbinde

Almus - Kasım Celbinde

Artova - Kasım Celbinde

Sulusaray - Kasım Celbinde

Yeşilyurt - Kasım Celbinde



Son Güncelleme: 15.01.2021 15:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TokatCelpAsker
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antarktika’da eriyen buzlar dünyanın sonunu getirebilir! Dünya yeni buz çağına sürükleniyor
Antarktika’da eriyen buzlar dünyanın sonunu getirebilir! Dünya yeni buz çağına sürükleniyor
Meteoroloji'nin uyardığı İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı!
Meteoroloji'nin uyardığı İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı!
Kızını rehin alarak şiddet uygulayan damadını bıçakladı
Kızını rehin alarak şiddet uygulayan damadını bıçakladı
Eski vekilin oğlu zincirleme kazada yanarak can verdi
Eski vekilin oğlu zincirleme kazada yanarak can verdi
Maltepe'de bir geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
Maltepe'de bir geri dönüşüm deposunda korkutan yangın
Süper Loto 14 Ocak 2021 sonuçları belli oldu!
Süper Loto 14 Ocak 2021 sonuçları belli oldu!

Popüler Haberler

FOX TV Kanunsuz Topraklar konusu ve dizi oyuncuları
Tokat askere kaç gönderiyor? Tokat merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Show TV Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ve tanıtımı
Sivas askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli kredi sunan banka hangisi? Ocak 2021
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Konya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2021 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
E-Devlet askerlik borçlanması nasıl yapılır? 15 Ocak 2021 Cuma yılında askerlik borçlanması ücretleri ne kadar?
Romanya’da asgari ücret ne kadar? 2021 Yılı Romanya asgari ücret fiyatları
Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer, kaşıntıyı ne geçirir?
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
14 Mayıs 2019 Salı Reyting sonuçları: Fatih Portakal, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yarışında Kazan Belli Oldu!
Getir uygulaması nedir? Nerelerde hizmet veriyor? Getir kullananlar memnun mu?
Show TV Arıza neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
Emekli kaplıca tedavisinden nasıl faydalanılır? 2021 Kaplıca tedavisi masrafları SGK karşılar mı?
Engelli raporu nasıl alınır? 2021 Engelli raporu alma işlemleri
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021
Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? 2021
Sgk teminat iadesi nasıl alınır? Teminat iadesi alma yazısı nasıl yazılmalıdır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.