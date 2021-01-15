Tokat askere kaç gönderiyor? Tokat merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Askere kaç tertip gideceğini merak eden Tokat nüfusuna kayıtlı olan 2001 doğumlu kişilerin ne zaman askere gideceği MSB tarafından duyuruldu. Tokat ilimize bağlı olan 12 ilçede hangi tarihten sonra asker alındığını aşağıda yer alan listeden ulaşabilirsiniz.

Tokat askerlik celp tarihleri

Zile - Şubat Celbinde

Turhal - Şubat Celbinde

Pazar - Şubat Celbinde

Erbaa - Şubat Celbinde

Niksar - Mayısıs Celbinde

Reşadiye - Mayısıs Celbinde

Başçiftlik - Mayısıs Celbinde

Tokat İl Merkezi - Ağustos Celbinde

Almus - Kasım Celbinde

Artova - Kasım Celbinde

Sulusaray - Kasım Celbinde

Yeşilyurt - Kasım Celbinde