Tokat Almus'ta hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 yaralı!

Tokat’ın Almus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Almus ilçesi Çevreli beldesi Ormandibi köyü yol ayrımında hatalı sollamadan dolayı yaşandı. M.K. yönetimindeki 60 ABK 621 plakalı Ford marka otomobil karşı yönünden gelen O.C. kontrolündeki 55 LN 99 plakalı Renault marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobil içerisinde bulunan Hasan Esnemez olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı ambulanslarla Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;