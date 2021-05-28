İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Tokat Almus'ta hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 yaralı!

Tokat'ın Almus ilçesinde hatalı sollama yapan otomobille kafa kafaya çarpışan otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

28 Mayıs 2021 Cuma 18:57
Tokat Almus'ta hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 yaralı!
Takip Et:

Tokat’ın Almus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Almus ilçesi Çevreli beldesi Ormandibi köyü yol ayrımında hatalı sollamadan dolayı yaşandı. M.K. yönetimindeki 60 ABK 621 plakalı Ford marka otomobil karşı yönünden gelen O.C. kontrolündeki 55 LN 99 plakalı Renault marka otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobil içerisinde bulunan Hasan Esnemez olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı ambulanslarla Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;

 


Son Güncelleme: 28.05.2021 18:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TokatTrafik KazasıKazaHatalı Sollama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanlı ay tutulması saat kaçta, ne zaman? 26 Mayıs 2021 Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
Kanlı ay tutulması saat kaçta, ne zaman? 26 Mayıs 2021 Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
2022 yılı Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıç tarihi
2022 yılı Ramazan ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan başlangıç tarihi
1 Haziran normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?
1 Haziran normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak?
Günlük burç yorumları; 27 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 27 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
2021 yeni korucu alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında korucu alımı olacak mı?
2021 yeni korucu alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında korucu alımı olacak mı?
PTT Kitap Kargosu gönderme indirimi var mı, kitap kargosu ücretleri ne kadar?
PTT Kitap Kargosu gönderme indirimi var mı, kitap kargosu ücretleri ne kadar?

Popüler Haberler

Aile hekimi değiştirme işlemi nasıl yapılır? 2021 E-nabız aile hekimi nasıl değiştirme
Acemi Anneler dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
Asgari geçim indirimi hangi durumlarda değişir? 2021 AGİ'de dikkate alınan durumlar
Lucifer 6. sezon ne zaman yayınlanacak?
Mazeret izni nedir, nasıl alınır? Mazeret izni alma şartları 2021
Badem göz estetiği çeşitleri ve fiyatları 2021
2021 intibak zammı olacak mı? İntibak ile ilgili son durum nedir ve ne olacak? işte 28 Mayıs 2021 Cuma son dakika intibak haberleri
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları ve vadeleri 28 Mayıs 2021 Cuma
Hasan Sabbah kimdir, nasıl öldü?
PTT kart iban numarası nerde yazar, kart üzerinde iban numarası nerede?
Sol Yanım dizisine katılan Seda Akman kimdir? İdil karakteri kimdir?
ÖSYM ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? ALES 1 sonuçları açıklandı mı?
Kuruluş Osman dizisinin Çömlekçi İdris'i Bahtiyar Engin'in hayat hikayesi!
Mayıs 2021 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar? Mayıs 2021 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosu
Hidrokarbon ne demektir, nerelerde kullanılır?
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar?
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı nedir, nasıl alınır? 28 Mayıs 2021 Cuma
Çoçuk parası kaç ayda bir veriliyor? 2021 Çoçuk okul parası nereden alınır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.