Tohma Köprüsü nerededir? Tomha Köprüsü nereye yapıldı?

Tohma Köprüsü Nerede? Tohma Köprüsü Nereye Yapıldı?

Vatandaşlar yeni yapılan adı Tohma olan köprünün nerede olduğunu ve nereye yapıldığını merakla araştırıyorlar.

Tohma köprüsünün yapım aşaması tamamlandı. Şehit Gaffari Güneş’in adının verildiği Tohma Köprüsü’nün açılışı video konferans ile yapılan Tohma köprüsü, geliş ve gidiş yönlerinin çift şeritli olma özelliğine sahip bir köprü olarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yeni köprüyle beraber artık sürücüler kolaylıkla daha konforlu seyahatlerini tamamlayabilecekler.

16 buçuk metre genişliğe ve 517 metre uzunluğa sahip, Malatya ile Sivas'ı bağlayan stratejik konumdaki Tohma Köprüsü tamamlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini Malatya üzerinden Karadeniz'e bağlayacak köprüyle Malatya-Hekimhan-Sivas hattında kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor.

Tohma Köprüsü, Karakaya Barajı üzerinde bulunan köprüye yakın bir yere inşa edildi. Tohma köprüsünün yapımında tam tamına 2 bin 700 ton çelik ve 4 bin 360 fore kazık kullanıldı. Köprünün yapımında herhangi bir şekilde cıvataya yer verilmedi. Tamamiyle kaynak usulünden yararlanılarak yapıldı. Bu özelliğiyle Türkiye sınırları içerisinde bulunan Osman Gazi Köprüsünden sonra 2. Aynı usulle yapılan köprü oldu. Artık vatandaşlar bu köprü sayesinde seyahatlerini oldukça hızlı ve konforlu bir şekilde tamamlayabilecekler.