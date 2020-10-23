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TOGG üretiminden sorumlu olan Murat Akdaş kimdir?

Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG bünyesinde çalışacak kişiler netleşmeye başladı. İlk yerli elektrikli otomobil olan TOGG'un üretiminden sorumlu olan kişilerden bir tanesi de Murat Akdaş olmuştur? Peki Murat Akdaş kimdir? Hangi üniversiteden mezun olmuştur? Daha önce başarı gösterdiği alanlar nedir?

23 Ekim 2020 Cuma 14:04
TOGG üretiminden sorumlu olan Murat Akdaş kimdir?
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Türkiye'nin sabırsızlıkla beklenilen yerli otomobil üretiminde kimlerin görev alacağı netleşmeye başladı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde son aylarda otomobillerin üretileceği fabrikanın temelinin atılması için önemli bir adım atıldı. TOGG kendi içindeki yapısını sürdürürken, üretiminden Murat Akdaş sorumlu oldu.

MURAT AKDAŞ KİMDİR? 


Murat Akdaş, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makine Mühendisliği mezunu olup, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi almıştır. Profesyonel iş hayatına 1991 yılında Akdaş Makine İşlerindeki Pendik tersanesinde Kontrol Mühendisi olarak başlamış, üç yıl otomotiv sektöründe bu görevi yaptıktan sonra Türk Pirelli AŞ Kaizen Mühendis, yaptı.ho'da 1997 yılında Türkiye'de kalite departmanında iki yıl görev yapmış Murat Akdaş Bugüne kadar pek çok farklı ve önemli üretim pozisyonunda çalışmaya başlayan, TOGG'de tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak ve Murat Akdaş, inşaat proje yönetimi, imalat operasyonları, imalat mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.

TOGG AÇIKLADI

TOGG'nin açıklamasına göre TOGG'nin üretim sorumluluğunu otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Murat Akdaş üstleniyor. Bu bilgilere dayanarak nihayet 1997 yılında Türkiye'deki Honda fabrikasında çalışmaya başladı ve şu anda Akdaş'ın direktörü olarak görev yapıyor ve bugünden itibaren inşaat proje yönetimi ve üretiminden sorumlu olacak.



Son Güncelleme: 23.10.2020 14:04
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TOGGMurat AkdaşAraba
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