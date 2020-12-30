TMO Randevu alma ve iptal etme işlemleri

Toprak mamülleri ofisi tarafından kurulan çiftçi kayıt sitemi aracılığıyla buğday, arpa, mısır, çavdar, çeltik, kuru üzüm, yulaf, mercimek, ve buğday alımları için randevu sistemi kurmuştur.

Çiftçi kayıt sistemi nedir?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 16/04/2005 tarihinde resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile zorunlu hale getirdiği Çiftçi Kayıt Sistemi zorunluluğu hayatımıza girmiş bulunmaktadır. Geçen senelerde çiftçilerimizin devletten almış oldukları tarım destekli hibe kullanımlarının denetimi , çeşitli yardımlardan yararlanılabilmesi için ve çiftçinin doğru yol ve projeyle ilerleyebilmesini sağlayabilmek, raporlama düzenleme , sorgulanabilirliğinin sağlaması ve doğru analizlerin yapılabilmesi için böyle bir yönteme başvurmaktadır.

Çiftçinin sahip olduğu kimliği niteliği taşımaktadır.

Başvuru e devlet kanalı üzerinden yapılmaktadır.

Arazi sahipleri, araziyi kiralayan kişiler veya arazi sahiplerinin 1. Derecen yakınları başvuru yapabilmektedir.

Çiftçi başvuru sistemine kayıt olmak için gerekli evrakların tamamlanması gerekmekte. Sonrasında bulunduğu il veya ilçelerin tarım müdürlüğüne veya zıraat odasına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kaydı olan bireylerin her sene 31 Aralık tarihinde kayıtlarını yenilemesi gerekmektedir.

TMO Hangi Ürünler İçin Randevu Alınmaktadır?

BUĞDAY-ARPA ÇAVDAR-YULAF

MISIR

ÇELTİK

PİRİNÇ

BAKLİYAT

HAŞHAŞ

FINDIK

KURU ÜZÜM

KURU İNCİR

KURU KAYISI

TMO Randevu Kayıt Sistemi (TMO HARS)

TMO için yapılacak başvuru için çiftçi kayıt sistemindeki üyeliklerini yenileyen veya kaydını gerçekleştiren bireyler randevularını alarak işlemlerini tamamlayabilmektedir.

Çiftçi kayıt sistemi belgesi olan tüzel kişiler vergi numaraları ile veya gerçek kişiler TC kimlik numarası ile TMO Alım randevu sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Lınk üzerinden sayfaya ulaşabilirsiniz; http://randevu.tmo.gov.tr/tmoHars/

E devlet kanalı üzerinden TMO sayfası olarak giriş yapabilmektesiniz. Lınk üzerinden sayfaya ulaşabilirsiniz; https://www.turkiye.gov.tr/toprak-mahsulleri-ofisi

Kuruma vermeniz gereken banka kartı bilgileriniz ve ürün hakkında istenilen bilgiler kısmını tamamladıktan sonra giriş yapabilirsiniz.

Banka kartı olarak yaptığınız ödemeler işlemlerinizi daha hızlı gerçekleştirmektedir.

Üretici bilgileri sayfasında, iletişim bilgilerinizi doldurabilmektesiniz.

ÇKS sisteminde bulunan bilgiler ile karşılaştırma yapılarak işleminiz onaylanmaktadır.

Yeni randevu sekmesi üzerinden ulaştığınız sayfada; alış yeri seçimi, bakliyat türü ve almak istediğiniz miktarın bilgilerini doldurmanız gerekmektedir.

Sistem üzerinde bulunan yeşil alanlardan uygun randevu saatleri ayarlanır ve sistem size bir referans kodu vermektedir. Referans kodunu saklamanız gerekmektedir.

TMO Randevu Almak İçin Şartlar

ÇKS sede bulunan kaydın güncel olması gerekmekte.

2 defa randevuya gelmeyen kişilerin randevuları iptal edilmekte.

Pandemi süreci içerisinde kronik rahatsızlığı bulunan 20-65 yaş aralığındaki üreticilerin almak istediği ürünler muhtarlık onayı ile verilen 1. Ve 2. Derecen akrabalara yapılmaktadır.

Ailedeki bulunan tüm fertler karantinaya alınan üreticiler için Teslim Yetkilendir Belgesi ile 2. Derecen akrabası ürün teslimi yapılmaktadır.

Ürün miktarlarının en az %80 oranında teslim edilmesi şartı vardır.

Üretim miktarı 5 ton altında olan üreticilere 1 kere randevu verilmektedir.

Randevu almak için; TMO intenet ofisi ve il, ilçe tarım müdürlüğü şubesi veya amirliklerine başvuru yapılabilmekte.

TMO destek hattı; 0312 416 3410

31.12.2020 son başvuru tarihidir.

31 Mayısıs 2021 peşin olarak alımlar için belirlenen tarihtir.

TMO Online Randevu İptal Etme (Kolay Yöntem)

TMO randevu sistemine; TC numarası veya vergi numarası ile giriş yapınız.

Kayıt alınan tüm randevu listeleri karşınıza gelmektedir.

Karşınıza gelen randevu listelerinin bulunduğu ekran da sistemden çıkış veya iptal seçeneği mevcuttur.

İptal et alanına tıklayarak seçmek istediğiniz kaydın bilgilerine erişim sağlanır.

Randevu sitemi üzerinden atanan referans numarasını ilgili alana girerek kolayca iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilmektesiniz.

Randevu iptal işlemleri belirlenen tarihten bir gün önce akşam saat 18:00 saatine kadar TMO ofisi intenet sitesi üzerinden veya şubelerinden yapılmaktadır.

ÇKS Kaydı Olmayan Randevu İşlemleri

Randevu sisteminden, randevularını gerçekleştiren çiftçiler bazı özel şartlara uymalıdır.

ÇKS kaydı olmayan bireyler kamu kurum ve kuruluşlar aracılığı ile randevu oluşturmaktadır. Borsa sistemi üzerinden teslimat yapan üreticiler TMO veya ELÜS yolu ile işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Toprak Mamülleri Ofisi Ödeme Sorgulama