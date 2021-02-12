TJK canlı 12 Şubat 2021 at yarışı sonuçları

12 Şubat 2021 TJK at yarışları sonuçları

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen at yarışları bugünde İzmir ve Kocaeli’nde devam etmektedir. TJK canlı sitesinden veya TJK Tv Tay Tv frekanslarından at yarışları gösterilmektedir. Altıyı oynayan kişiler sonuçlara ulaşmaya çalışıyorlar.

12 Şubat 2021 altılı sonuçları

Yarış sever birçok kişilerin altılı kupon oynayarak paraya çevirmek istiyorlar. Bundan dolayı 12 Şubat 2021 altılı at yarışı sonuçları da merak edilmektedir. Sonuçlar TJK intenet sitesinden canlı olarak yayınlanmaktadır.

