Tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Bir kişinin can verdiği tır kazası Konya'da yaşandı.

52 yaşındaki Ömer Sarıot'un sürücüsü olduğu minibüs karayolunda seyir halindeyken, kavşağa girdiği sırada, kendisiyle aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün Ramaza S. olduğu yüklü tıra arkasından çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede hurdaya dönen minibüsün sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, tır sürücüsü göz altına alındı.

Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan çekilirken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.