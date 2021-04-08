Tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Bir kişinin can verdiği tır kazası Konya'da yaşandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede hurdaya dönen minibüsün sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, tır sürücüsü göz altına alındı.
Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan çekilirken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 08.04.2021 09:56