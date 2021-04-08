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Tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'da 52 yaşındaki Ömer Sarıot'un sürücüsü olduğu minibüs yolda seyir halindeyken, önünde ilerleye tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada Sarıot hayatını kaybetti.

08 Nisan 2021 Perşembe 09:56
Tıra arkadan çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti
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Bir kişinin can verdiği tır kazası Konya'da yaşandı.

52 yaşındaki Ömer Sarıot'un sürücüsü olduğu minibüs karayolunda seyir halindeyken, kavşağa girdiği sırada, kendisiyle aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün Ramaza S. olduğu yüklü tıra arkasından çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede hurdaya dönen minibüsün sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücünün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, tır sürücüsü göz altına alındı.

Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla yoldan çekilirken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 08.04.2021 09:56
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Anahtar Kelimeler:
Tır KazasıTrafik Kazası
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