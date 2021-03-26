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TIR sürücüsü boğazı kesilerek öldürüldü

Adana'da yaşanan olayda, Tır sürücüsü olarak çalışan bir kişi , randevulaştığı otoparkta husumetli olduğu kişiler tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

26 Mart 2021 Cuma 19:46
TIR sürücüsü boğazı kesilerek öldürüldü
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Kan donduran olay Adana'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Adana'da Tır sürücüsü olarak çalışan 35 yaşındaki Hacı Ergül isimli kişi aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen kişiler ile telefonda görüştü.

35 yaşındaki Ergül, eskiden husumetli olduğu kişilere yerini söyledi ve oraya gelmeleri için randevu verdi. Bu aramadan sonra taraflar Ergül'ün söyledi otoparkta buluştu. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa süre içinde bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü.

ÖNCE SALDIRDILAR SONRA BOĞAZINI KESTİLER

Ergül, kendisine saldıranlardan korunmak için yanında taşıdığı bıçağı çıkardı ancak aldığı darbe ile yere düşerken bıçağıda yere düşürdü. Bu esnada saldıran zanlılardan birisi yere düşen bıçağı aldı ve Ergül'ün boğazını kesti.Ağır yaralan Ergül yere yığılırken, zanlılar kendi araçlarıyla bölgeden uzaklaştı.

Vahşeti gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi. Kavga yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede Ergül'ün hayatını kaybettiği belirledi. 

 

Polis kaçan iki zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Sürücünün cansız bedeni ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 26.03.2021 19:46
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Anahtar Kelimeler:
AdanaCinayet
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