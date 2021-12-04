Tır/kamyon muavini maaşı ne kadar? Tır/kamyon muavini ne iş yapar?

Tır ve kamyon muavinleri, görev alanlarında adil ve verimli hizmet sunulmasını sağlayan, faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yerine getirme becerisine sahip kişilerdir.

Tır ve kamyon muavini ne iş yapar?

-Aracın temizliğini yapmak, sevkiyat kısmını kontrol etmek,

-Araç yakıt ve yol durumunu kontrol etmek,

-Şoförün verdiği işleri yapmak ve görevleri yerine getirmek,

Tır ve kamyon muavinleri meslek grubu olarak tesis ve makine operatörleri ve montajcılar grubuna dahildir. Tır ve kamyon şoförü olmak için en az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir.

Tır ve kamyon muavini maaşı ne kadar?

Tır ve kamyon muavinleri aylık maaş olarak yaklaşık 3 bin 460 lira alırlar. En düşük muavin maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek muavin maaşı ise 4 bin 550 liradır. Tır ve kamyon muavini iş ilanlarını için İŞKUR üzerinden takip edebilirsiniz.