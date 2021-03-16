Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Bir kişinin feci şekilde can verdiği kaza Deniz Çal ilçesinde saat:17.30 sularında meydana geldi.

Denizli Çal arasındaki karayolunda Çal istikametinde seyir halinde olan tır önündeki traktörü sollamak isterken, karşı yönden gelen Levent Işıklar'ın sürücüsü olduğu otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobil yol kenarına devrildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle olay yerine kurtarma ekipleri ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede otomobil sürücü Işıklar'ın araç içinde sıkışarak can verdiğini tespit etti. Kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni araç içinden çıkarılan otomobil sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırılırken, tır sürücü polis tarafından göz altına alındı.

Kaza nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, TIR'ın önünde seyir halinde olan traktörü hatalı solladığı ve karşı şeritten gelen otomobile çarptığı yer alıyor.