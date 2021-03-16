İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli Çal ilçesinde yaşanan kazada, yolda seyir halinde olan bir tır önündeki traktörü sollamak isterken, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü feci şekilde can verdi.

16 Mart 2021 Salı 23:20
Tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Takip Et:

Bir kişinin feci şekilde can verdiği kaza Deniz Çal ilçesinde saat:17.30 sularında meydana geldi.

Denizli Çal arasındaki karayolunda Çal istikametinde seyir halinde olan tır önündeki traktörü sollamak isterken, karşı yönden gelen Levent Işıklar'ın sürücüsü olduğu otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ve otomobil yol kenarına devrildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle olay yerine kurtarma ekipleri ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede otomobil sürücü Işıklar'ın araç içinde sıkışarak can verdiğini tespit etti. Kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni araç içinden çıkarılan otomobil sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırılırken, tır sürücü polis tarafından göz altına alındı.

Kaza nedeniyle yol, yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, TIR'ın önünde seyir halinde olan traktörü hatalı solladığı ve karşı şeritten gelen otomobile çarptığı yer alıyor.



Son Güncelleme: 16.03.2021 23:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DenizliKazaTır KazasıLevent ışıklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelli sürücü belgesi nasıl alınır? H sınıfı sürücü belgesi almak için gereken şartlar nelerdir?
Engelli sürücü belgesi nasıl alınır? H sınıfı sürücü belgesi almak için gereken şartlar nelerdir?
Süper Loto 16 Mart 2021 Salı sonuçları saat kaçta açıklanıyor? Süper Loto sonuçları sogrulama ekranı
Süper Loto 16 Mart 2021 Salı sonuçları saat kaçta açıklanıyor? Süper Loto sonuçları sogrulama ekranı
2021 Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Mart 2021 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!
2021 Ehliyet sınavları ne zaman yapılacak? Mart 2021 ehliyet sınav tarihleri açıklandı!
Günlük burç yorumları; 17 Mart 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
Günlük burç yorumları; 17 Mart 2021 Çarşamba günlük burç yorumları
SAT komandosu görevleri nelerdir, nasıl olunur? SAT komandosu olma fiziksel şartları
SAT komandosu görevleri nelerdir, nasıl olunur? SAT komandosu olma fiziksel şartları
18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?
18 Mart bankalar açık mı, resmi tatil mi?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı 26. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - TRT1 Masumlar Apartmanı yeni bölüm canlı izle
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Mazot ve gübre desteği hangi illere verilecek? 2021 mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman?
KYK burs ve kredileri ne zaman yatmaya başlar? 2021 Mart Kyk yatmaya başladı mı?
Sadakatsiz oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Başakşehir maçında sakatlanan Aboubakar Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek mi?
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın hayatı ve özgeçmişi
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Aboubakar sözleşmesi nasıl, kiralık mı? Aboubakar Beşiktaş sözleşmesi kaç yıllık?
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı dizisinde Suzi karakterine Nihan Şahenk hayat veriyor
Google haritalar yer ekleme nasıl yapılır? 2021 Google haritalara işletme ve yer ekleme
Silinen prim borçları sonradan ödenebilir mi? SGK silinen prim günleri geri alma işlemleri
Bugün TV’de neler var? 13 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 yayın akışı
Rüyada büyük fare görmek ne demek, büyük fare görmek ne anlama gelir?
Canlı izle Beşiktaş - Başakşehir ASPOR 1 şifresiz canlı maç izle BJK - İBB Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı izle
Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? Taksitli araba alımı
Instagram hikaye indirme nasıl yapılır? İnstagram hikaye indirme işlemleri
Survivor 2021 49. bölüm fragmanı 16 Mart 2021 Salı
Beşiktaş - Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Ziraat Türkiye Kupası ASPOR BJK - İBB Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.