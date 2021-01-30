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Tır ile kafa kafaya çarpışan araç sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ Hayrabolu'da tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 38 yaşındaki araç sürücüsü hayatını kaybetti.

30 Ocak 2021 Cumartesi 14:01
Tır ile kafa kafaya çarpışan araç sürücüsü hayatını kaybetti
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Bir kişinin can verdiği feci trafik kazası gece geç saatlerde Tekirdağ Hayrabolu karayolunda yaşandı.

Gelen haberlere göre 38 yaşındaki Murat Pekgöz'ün sürücüsü olduğunu özel otomobil kara yolunda seyir halindeyken, bir anlık dikkatsizlik sonucu karşı yönden gelen yüklü Tır ile kafaya kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis, kurtarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler kazada ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan sürücü Pekgöz'ü yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı.

Hastane doktorların tüm çabalarına rağmen genç sürücü hayatını kaybetti.

Hurdaya dönen araç karayolunda çekilirken, polis ekipleri kaza ile ilgil olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 30.01.2021 14:01
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Anahtar Kelimeler:
Tır KazasıTekirdağHayraboluTrafik Kazası
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