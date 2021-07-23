Tıp fakültesi öğrencisi, elinden kaçan koyunun peşinden ölüme gitti!

Kırıkkale Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi bölümünde öğrenci olan Onur Eker, Kırban Bayramı bayram tatili için annesi ile birlikte, Ankara’nın Pursaklar ilçesine gitti. İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi’nde oturan dedesi Zühtü Erdoğan’ın (65) yanına gelen Onur, dedesiyle kurban kesme işine girdi. Dede ve torun koyunu ahırdan çıkarırken koyun bir anda ellerinden kaçtı. Dağlık alana kaçan kurbanlık koyununu yakalamak isteyen Onur, koyunun peşinden gitmeye başladı.

Dede Zühtü Erdoğan ise kamyonetiyle birlikte farklı bir yoldan giderek koyunun önüne geçmek isterken o sırada dağlık alanda koyunu arayan Onur, gözden kaybolmuştu.

Koyununu ararken torununu kaybeden Zühtü Erdoğan, yakınlarına haber verdi ve bölgede torunu Onur'u aramaya başladı. Yapılan aramalar sonuç vermeyince de durum hemen polis ve jandarmaya bildirildi. Bölgeye gelen ekipler gecenin geç saatlerine kadar bölgede arama yaptılar fakat Onur Eker'i bulamadılar. Dün havadan yapılan helikopter destekli çalışmalarda termal kamera ve dron kullanılırken ekipler akşam saatlerine doğru Çalseki mevkiime yakın bir yerde doktor adayı Onur Eker’in cansız bedenine ulaştılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.