TİM 47 olayı nedir, nasıl olmuştu? TİM 47 olayı ve TİM 47 şehitleri

Tüm dünyaya duyulan ve Türkiye’ yi derin bir acıyla sarsan 2016 yılındaki bombalı saldırı da vatandaşımız yaralanmış ve polisimiz hayatını kaybetmişti.

10 aralık 2016 yılında İstanbul Beşiktaş Gümüşsuyu mevkinde bulunan Dolmabahçe Saray’ ın hemen karşısında Vodafon Arena Stadı yanında gerçekleşen iki ayrı bombalı saldırı da hayatını kaybedenler için 4 yıldönümü geldi.

47 şehitten sonra TİM 47 adı verilen talihsiz saldırı için 4. Yıl dönümü anması gerçekleştiriliyor. 166 yaralının olduğu saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütünün gerçekleştirdiği açıklandı.

10 ARALIK 2016 CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLEN BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN EMNİYET MENSUPLARIMIZ:

3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak

Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri

Polis memuru Bora Çelik– Niğde

Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa

Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana

Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya

Polis memuru Yasin İke – Kayseri

Polis memuru Adem Serin – Gaziantep

Polis memuru Adem Oğuz – Adana

Polis memuru İlker Uylaş – Hatay

Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak

Polis memuru Okan Doğan – Malatya

Polis memuru Ali Aksoy – Manisa

Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum

Polis memuru Soner İdil – Yozgat

Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun

Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa

Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta

Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir

Polis memuru Metin Düzgün – Konya

Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya

Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya

Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara

Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat

Polis memuru Murat Yılmaz – Muş

Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir

Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt

Polis memuru Yakup Çapat – Ankara

Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa

Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa

Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa

Sivil – Ahmet Dokuyucu (İETT çalışanı)

Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)

Sivil – Berkay Akbaş (TIP fakültesi öğrencisi)

Sivil – Velat Demiroğlu (Minibüs şoförü)

Sivil – Görkem Yazıcı (İşletme Bölümü öğrencisi)

Sivil – Selin Çelik (Bankacı)

Vefat eden tüm vatandaş ve polislerimizin ailelerine baş sağlığı diliyoruz.