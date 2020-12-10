TİM 47 olayı nedir, nasıl olmuştu? TİM 47 olayı ve TİM 47 şehitleri

Tüm dünyaya duyulan ve Türkiye’ yi derin bir acıyla sarsan 2016 yılındaki bombalı saldırı da vatandaşımız yaralanmış ve polisimiz hayatını kaybetmişti.
10 aralık 2016 yılında İstanbul Beşiktaş Gümüşsuyu mevkinde bulunan Dolmabahçe Saray’ ın hemen karşısında Vodafon Arena Stadı yanında gerçekleşen iki ayrı bombalı saldırı da hayatını kaybedenler için 4 yıldönümü geldi.
47 şehitten sonra TİM 47 adı verilen talihsiz saldırı için 4. Yıl dönümü anması gerçekleştiriliyor. 166 yaralının olduğu saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütünün gerçekleştirdiği açıklandı.
10 ARALIK 2016 CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLEN BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN EMNİYET MENSUPLARIMIZ:
3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak
Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri
Polis memuru Bora Çelik– Niğde
Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa
Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana
Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya
Polis memuru Yasin İke – Kayseri
Polis memuru Adem Serin – Gaziantep
Polis memuru Adem Oğuz – Adana
Polis memuru İlker Uylaş – Hatay
Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak
Polis memuru Okan Doğan – Malatya
Polis memuru Ali Aksoy – Manisa
Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum
Polis memuru Soner İdil – Yozgat
Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun
Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta
Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir
Polis memuru Metin Düzgün – Konya
Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya
Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya
Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara
Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat
Polis memuru Murat Yılmaz – Muş
Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir
Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt
Polis memuru Yakup Çapat – Ankara
Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa
Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa
Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa
Sivil – Ahmet Dokuyucu (İETT çalışanı)
Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)
Sivil – Berkay Akbaş (TIP fakültesi öğrencisi)
Sivil – Velat Demiroğlu (Minibüs şoförü)
Sivil – Görkem Yazıcı (İşletme Bölümü öğrencisi)
Sivil – Selin Çelik (Bankacı)
Vefat eden tüm vatandaş ve polislerimizin ailelerine baş sağlığı diliyoruz.