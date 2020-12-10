İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Son Dakika
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan...

TİM 47 olayı nedir, nasıl olmuştu? TİM 47 olayı ve TİM 47 şehitleri

Türkiye' nin acısının şimdi 4. yıl dönümü. 2016 yılında Beşiktaş da gerçekleştirilen saldırıda 47 şehit verdik.

10 Aralık 2020 Perşembe 20:44
TİM 47 olayı nedir, nasıl olmuştu? TİM 47 olayı ve TİM 47 şehitleri
Takip Et:

Tüm dünyaya duyulan ve Türkiye’ yi derin bir acıyla sarsan 2016 yılındaki bombalı saldırı da vatandaşımız yaralanmış ve polisimiz hayatını kaybetmişti.

10 aralık 2016 yılında İstanbul Beşiktaş Gümüşsuyu mevkinde bulunan Dolmabahçe Saray’ ın hemen karşısında Vodafon Arena Stadı yanında gerçekleşen iki ayrı bombalı saldırı da hayatını kaybedenler için 4 yıldönümü geldi.

47 şehitten sonra TİM 47 adı verilen talihsiz saldırı için 4. Yıl dönümü anması gerçekleştiriliyor. 166 yaralının olduğu saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) örgütünün gerçekleştirdiği açıklandı.

10 ARALIK 2016 CUMARTESİ GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLEN BOMBALI SALDIRIDA ŞEHİT OLAN EMNİYET MENSUPLARIMIZ:

3. Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak

Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri

Polis memuru Bora Çelik– Niğde

Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa

Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana

Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya

Polis memuru Yasin İke – Kayseri

Polis memuru Adem Serin – Gaziantep

Polis memuru Adem Oğuz – Adana

Polis memuru İlker Uylaş – Hatay

Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak

Polis memuru Okan Doğan – Malatya

Polis memuru Ali Aksoy – Manisa

Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum

Polis memuru Soner İdil – Yozgat

Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun

Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa

Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta

Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir

Polis memuru Metin Düzgün – Konya

Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya

Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya

Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara

Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat

Polis memuru Murat Yılmaz – Muş

Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir

Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt

Polis memuru Yakup Çapat – Ankara

Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa

Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa

Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa

Sivil – Ahmet Dokuyucu (İETT çalışanı)

Sivil – Tunç Uncu (Beşiktaş kulüp çalışanı)

Sivil – Berkay Akbaş (TIP fakültesi öğrencisi)

Sivil – Velat Demiroğlu (Minibüs şoförü)

Sivil – Görkem Yazıcı (İşletme Bölümü öğrencisi)

Sivil – Selin Çelik (Bankacı)

Vefat eden tüm vatandaş ve polislerimizin ailelerine baş sağlığı diliyoruz.



Son Güncelleme: 10.12.2020 20:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TİM47BEŞİKTAŞBOMBALI SALDIRI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yerebatan Sarnıcı korkutuyor
Yerebatan Sarnıcı korkutuyor
Bakan duyurdu! Azerbaycan'la vizeler kalkıyor
Bakan duyurdu! Azerbaycan'la vizeler kalkıyor
Suriye'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
Suriye'den acı haber! 2 askerimiz şehit oldu
10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bin 424
10 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısı 30 bin 424
BİM 11 Aralık 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı!
BİM 11 Aralık 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı!
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi
Canlı yayında rahatsızlanan Mehmet Ceyhan'dan iyi haber geldi

Popüler Haberler

TİM 47 olayı nedir, nasıl olmuştu? TİM 47 olayı ve TİM 47 şehitleri
Exxen Tv ne zaman yayın hayatına başlayacak? Exxen Tv ücretli mi yayın yapacak?
A101 10 Aralık 2020 bu hafta neler var? A101 indirimli ürünler listesi
10 Aralık 2020 Perşembe Bugün hangi maçlar var? Spor kanalları yayın akışları ve maç saatleri
2020 Aralık Kira işyeri zam oranı ve ev kirası zam oranı ne kadar?
Güncel Kayseri fen liseleri taban puanları (2021)
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler nerelidir?
Alev Alev dizisine katılan Cem Sürgit kimdir? Bülent karakteri kimdir?
50.000 tl aylık ne kadar faiz getirir? Bankaların 50 Bin TL mevduat getirisi
Cyberpunk 2077 fiyatı ve özellikleri
TRT Soru Küpü yarışması başvuru nasıl ve nereden yapılıyor? Soru Küpü başvuru adresi ve şartları
Sefirin Kızı neden yok? Sefirin kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Star Tv'den kötü haber
Göz kapağı düşüklüğü estetik cerrahi fiyatları 2020
Güvercin dizisi final mi yapacak? Gelişmeler izleyiciyi tedirgin ediyor!
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur sağlık durumu nasıl? Özkan Uğur rol aldığı, oynadığı diziler ve filmler
Alev Alev dizisi Güneş kimdir? Kayra Orta'nın yer aldığı diziler
Sol Yanım Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli kimdir?
Alev Alev dizi oyuncusu Cemre kimdir? Demet Evgar hakkında bilgiler
Mucize Doktor dizisi Ezo’yu kim canlandırıyor? Ezgi Aşaroğlu'nun biyografisi
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2020 Boşanma dilekçesi ücretleri
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay'ın hayatı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.