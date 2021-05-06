İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ibadetlerine önem veren pek çok kişi tilavet secdesini araştırmaya başladı. Müslümanlar, Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır? sorularını araştırmaya devam ediyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 18:51
Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?
Takip Et:

Hatim indirmek isteyen ve düzenli olarak Kur’an-ı Kerim okumak isteyenler tarafından merak edilen Tilavet Secdesi Ramazan ayında merak edilmeye başlandı. Tilavet secdesini merak eden pek çok kişi özellikle ibadet anında hangi duaların edileceğini araştırıyor.

Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii, Maliki ve Hambeli mezheplerine göre sünnet olan tilavet secdesinin nasıl yapılacağı ve ibadet esnasında hangi duaların edilmesi gerektiği Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

Tilavet Secdesi nedir?

Kelime anlamı olarak tilavet; okuduğu hükümlere tabii olma anlamını taşımaktadır. Genel olarak Kur’an- ı Kerim’in okunmasına tilavet denilir. Tilavet secdesi ise yere kapanma anlamına gelmektedir. Tilavet secdesi Kur’an okunduktan sonra yapılan ibadet olarak adlandırılmaktadır. Tilavet secdesi Kur’an-ı Kerim’in tüm ayetlerinde yapılmamaktadır. Tilavet secdesi sadece belirlenen 14 secde ayetleri ile yapılmaktadır.

Tilavet Secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi belirlenen 14 secde sureleri okunduktan sonra veya Kur’an okunması sonrasında yapılmalıdır. İbadet olarak namaz olarak tabir edilmese de namazın gerekliliği olan kıbleye dönmek, temizlik, niyet ve örtülmesi gereken bölgelerin örtülmesi ile yapılması gerekmektedir.

Tilavet secdesine başlayan kişi başlarken namaza başlar gibi ellerini kaldırmak yerine direkt olarak ‘Allahu Ekber’ deyip bir kere secdeye giderek üç defa ‘Sübhane Rabbiye’l-ala’ diyerek secdeyi tamamlar ve ayağa kalkar. Bu sayede tilavet secdesi yapılmış olur.

Tilavet secdesinde hangi dualar okunur?

Tilavet secdesine özel bir dua bulunmamaktadır. Tilavet secdesi gerektiren ayetleri duran kişi secde etme fırsatı bulamazsa ‘Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr’ demelidir. Bunun anlamı ‘duyduk ve itaat ettik’ demektir. Ancak Yapılmayan secdenin müsait zamanda yapılması gerekmektedir.

Secde ayetleri hangileridir?

Tilavet secdesinin yapılması gereken 14 ayet bulunmaktadır. Bunlar;

  1. el-A'raf, 7/206
  2. er-Ra'd, 13/15
  3. en-Nahl, 16/49;
  4. el-İsrâ, 17/107;
  5. Meryem,19/58;
  6. el-Hac, 22/18;
  7. el-Furkân, 25/60;
  8. en-Neml, 27/25;
  9. es-Secde, 32/15;
  10. Sâd, 38/24;
  11. Fussilet, 41/37;
  12. en-Necm, 53/62;
  13. el-İnşikâk, 84/21;
  14. Alak, 96/19.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 18:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tilavet SecdesiNedirNasıl Yapılır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, memurların bayram tatili kaç gün?
2021 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, memurların bayram tatili kaç gün?
XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta? Ripple dava tarihi ne zaman?
XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta? Ripple dava tarihi ne zaman?
Süper Loto sonuçları; 6 Mayıs Perşembe Süper Loto çekiliş sorgulama
Süper Loto sonuçları; 6 Mayıs Perşembe Süper Loto çekiliş sorgulama
17,18,19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
17,18,19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
Günlük burç yorumları; 7 Mayıs 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 7 Mayıs 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Deniz Gezmiş kimdir? Deniz Gezmiş nerelidir, kaç yaşında neden öldü?
Deniz Gezmiş kimdir? Deniz Gezmiş nerelidir, kaç yaşında neden öldü?

Popüler Haberler

Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?
Utku Ateş Cam Tavanlar kadrosuna katıldı
Temassız işlemlerde limit yükseldi
Esnafa kira yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak?
2021 Bursluluk Sınavı hangi tarihe ertelendi?
2021 Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü, memurların bayram tatili kaç gün?
Nescafe 3ü1 Arada çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
XRP Ripple davası ne zaman, saat kaçta? Ripple dava tarihi ne zaman?
Cüneyt Çakır kimdir, kaç yaşında? Cüneyt Çakır hangi takımlı? Cüneyt Çakır kariyeri ve biyografisi
Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yayınlanmayacak mı, yayın akışında neden yok?
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
Yetim maaşı ne kadardır? Yetim maaşı kimlere ne kadar süre ile ödenir? 2021 yetim maaşı alma şartları
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter özellikleri neler? Alınır mı alınmaz mı?
Who Killed Sara? yeni sezon olacak mı? Who Killed Sara? 2. sezon ne zaman başlıyor?
Çukur ne zaman final yapacak, kaç bölüm kaldı? Çukur Kaçıncı bölümde bitecek?
Denizbank Mobil neden açılmıyor?
Galatasaray başkanlık seçimi hangi tarihe ertelendi, ne zaman yapılacak?
Bebeğin göz rengi kime benzer? Bebeğin göz rengi nasıl anlaşılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.