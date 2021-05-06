Tilavet secdesi nedir? Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Hatim indirmek isteyen ve düzenli olarak Kur’an-ı Kerim okumak isteyenler tarafından merak edilen Tilavet Secdesi Ramazan ayında merak edilmeye başlandı. Tilavet secdesini merak eden pek çok kişi özellikle ibadet anında hangi duaların edileceğini araştırıyor.

Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii, Maliki ve Hambeli mezheplerine göre sünnet olan tilavet secdesinin nasıl yapılacağı ve ibadet esnasında hangi duaların edilmesi gerektiği Müslümanlar tarafından araştırılıyor.

Tilavet Secdesi nedir?

Kelime anlamı olarak tilavet; okuduğu hükümlere tabii olma anlamını taşımaktadır. Genel olarak Kur’an- ı Kerim’in okunmasına tilavet denilir. Tilavet secdesi ise yere kapanma anlamına gelmektedir. Tilavet secdesi Kur’an okunduktan sonra yapılan ibadet olarak adlandırılmaktadır. Tilavet secdesi Kur’an-ı Kerim’in tüm ayetlerinde yapılmamaktadır. Tilavet secdesi sadece belirlenen 14 secde ayetleri ile yapılmaktadır.

Tilavet Secdesi nasıl yapılır?

Tilavet secdesi belirlenen 14 secde sureleri okunduktan sonra veya Kur’an okunması sonrasında yapılmalıdır. İbadet olarak namaz olarak tabir edilmese de namazın gerekliliği olan kıbleye dönmek, temizlik, niyet ve örtülmesi gereken bölgelerin örtülmesi ile yapılması gerekmektedir.

Tilavet secdesine başlayan kişi başlarken namaza başlar gibi ellerini kaldırmak yerine direkt olarak ‘Allahu Ekber’ deyip bir kere secdeye giderek üç defa ‘Sübhane Rabbiye’l-ala’ diyerek secdeyi tamamlar ve ayağa kalkar. Bu sayede tilavet secdesi yapılmış olur.

Tilavet secdesinde hangi dualar okunur?

Tilavet secdesine özel bir dua bulunmamaktadır. Tilavet secdesi gerektiren ayetleri duran kişi secde etme fırsatı bulamazsa ‘Semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbena ve ileyke’l-masîr’ demelidir. Bunun anlamı ‘duyduk ve itaat ettik’ demektir. Ancak Yapılmayan secdenin müsait zamanda yapılması gerekmektedir.

Secde ayetleri hangileridir?

Tilavet secdesinin yapılması gereken 14 ayet bulunmaktadır. Bunlar;