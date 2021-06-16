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Tilavet Secdesi nedir? Nasıl yapılır?

Kur’an Kerim’in on dört suresinde secde ayeti yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de Tilavet Secdesidir. Peki, Tilavet Secdesi nedir? Nasıl yapılır?

16 Haziran 2021 Çarşamba 08:02
Tilavet Secdesi nedir? Nasıl yapılır?
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Tilavet Secdesi yüce yaradan Allah’a saygıyı ifade eder. Kur’anı Kerim’in on dört suresinde secde ayeti yer alıyor. Bu ayetlerden bir tanesini okuyan ve işiten kişiye secde etmek vacibdir.

Secde ayeti namaz kılarken okunur ise, tilavet secdesinin namaz kılınırken yapılması gerekiyor. Yani şöyledir ki Secde Ayeti sonrasında Kur’an okumaya devam edilecekse, secde edilince hemen ardından Tilavet Secdesi’ni yaparak yeniden ayağa kalkıp bırakılan yerden okumaya devam edilir.

Eğer ki Secde Ayeti sonrasında okumaya devam edilmezse ya da en fazla 3 ayet daha okunacak ise, rüku ile secdeye varılır, ayrıca Tilavet Secdesi yapılmasına gerek kalmaz.

Namaz kılarken okunan Secde Ayetini, namazda olmayan bir kişi duyarsa secde etmesi gerekir. Namaz kılan bir kişi, namazda olmayan kişinin okuduğu Secde Ayetini duyar ise namaz sonrasında Tilavet Secdesini yapması gerekiyor.

Namaz kılarken Secde Ayetini okuyan kişinin namaz kılarken Tilavet Secdesini yapması gerekiyor. Bu secde, namaz sona erdikten sonra yapılmaz. İmam namaz kılarken Secde Ayetini okursa hem imamın kendisi, hem de ona uyan cemaat secde yaparlar. Tilavet Secdesi namaz kılmak ile mükellef olan kişilere vacibdir. Adet durumunda olan ya da lohusa olan kadınlara Tilavet Secdesi vacib değil.

Secde Ayetinin Türkçesi okunduğu zaman da Tilavet Secdesi vacib oluyor. Secde Ayetini yazarak ya da okumayarak yalnızca bakmak ile secde yapmak gerekmediği gibi, hecelemek ile de yani harf harf okumak ile de gerekmiyor. Secde Ayetinin cemaat içinde okunması durumunda okuyan kişinin içeri geçmesi ve cemaatin saf bağlaması lazım değil. Herkes bulunduğu yerde kıbleye dönüp secdesini yapar. Secde yapmak için hazır olmayan kişinin yanında Secde Ayetini gizli okumak mendubdur.

Bir yerde bir Secde Ayetini tekrarlayan kişiye bir kere secde etmek yeterli. Fakat, bulunduğu yerden başka bir yere gider ise bir secde yeterli olmayacaktır. Hasta olan kişi Tilavet Secdesini ima ile yani baş işareti ile yapar. İçinde Secde Ayeti bulunan sure ya da ayetleri okuyarak da secdeden kaçmak için Secde Ayetinin atlanması mekruhtur. Namazı bozan durumlar Tilavet Secdesini de bozuyor ve bu durumda secdenin iade edilmesi gerekiyor.

Tilavet Secdesi nasıl yapılıyor?

Abdest alınarak kıbleye dönülür. Tilavet Secdesi niyeti ile eller kaldırılmamış şekilde “Allahu Ekber” deyip secdeye varılır. Secdede 3 defa “Sübhane Rabbiye’lala” dedikten sonra “Allahu Ekber” deyip kalkılır. Ayağa kalkarken “Gufraneke Rabbena ile İleyke’lmasir” demek müstehabdır. Secde 1 kere yapılır, secde sonrasında selam verilmez.

Kur’anı Kerim’de Secde Ayetinin bulunduğu 14 sure şunlardır;

  • A’raf suresi (206. ayet)
  • Ra’d suresi (15. ayet)
  • Nahl suresi (49. ayet)
  • İsrâ suresi (107. ayet)
  • Meryem suresi (58. ayet)
  • Hac suresi (18. ayet)
  • Furkan suresi (60. ayet)
  • Neml suresi (25. ayet)
  • Secde suresi (15. ayet)
  • Sâd suresi (24. ayet)
  • Fussilet suresi (37. ayet)
  • Necm suresi (62. ayet)
  • İnşikak suresi (21. ayet)
  • Alâk suresi (19. ayet)

Son Güncelleme: 16.06.2021 08:02
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