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TikTok videosu sevdası yine ölüm getirdi! 50 metreden aşağı düştü..

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan kuzeninin yanına giden 23 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çekmek için çıktığı çatıda plastik panelin çökmesi sonucu 50 metreden aşağı düştü. Yaşanan anlar ise o sırada video çeken kuzeninin cep telefonuna kaydedildi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:14
TikTok videosu sevdası yine ölüm getirdi! 50 metreden aşağı düştü..
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İstanbul Esenyurt'ta sosyal medya hesabı Tik Tok için video çekmek isteyen Kübra Doğan (23) 50metre yükseklikten yere çakıldı. Olay sün saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre 23 yaşındaki genç kız Esenyurt'ta oturan kuzeni Helen M.'nin (16) yanına gitti. İki kuzen bir süre evde vakit geçirdikten sonra güneşin batışının videosunu çekmek için apartmanın çatısına çıkmaya karar verdi. İki kuzen bir süre fotoğraf ve video çekerek eğlenceli vakit geçirirken Kübra Doğan, çatıda oturduğu yerden inmek istedi. Çatıdaki plastik panele basan genç kız panelin çökmesi sonucu 50 metrelik yüksekten apartmanın boşluğuna düştü. Kuzeninin yere düştüğünü gören kuzeni Helen M. durumu hemen ailesine bildirdi. 

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kızın bulunduğu yere gelen ekipler yede kanlar içinde yatan Kübra Doğan'ın düşme sırasında hayatını kaybettiği belirlediler. 

DÜŞME ANI VİDEOYA KAYDEDİLDİ

Genç kızın çatıdan düşme anı ise kuzeninin cep telefonu video modunda olduğu sırada saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki kuzenin bir süre fotoğraf ve video çekildikleri görülürken çatıdan istediği sırada plastik panele basan Kübra Doğan'ın panelin birden çökerek metrelerce aşağı düştüğü görülüyor.


Son Güncelleme: 21.08.2021 13:14
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Anahtar Kelimeler:
Kübra Doğan50 MetreçatıTikTokEsenyurt
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