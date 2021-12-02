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Tiktok hesabı nasıl dondurulur?Tiktok hesabı nasıl gizlenir?

Tiktok uygulamasını kullanan ancak uygulamaya bir süre ara vermek isteyen kişiler Tiktok hesabı nasıl dondurulur konusunda araştırma yapıyor. İşte Tiktok hesabı dondurma adımları.

02 Aralık 2021 Perşembe 15:17
Tiktok hesabı nasıl dondurulur?Tiktok hesabı nasıl gizlenir?
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Türkiye’de son derece popüler olan Tiktok uygulamasının milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Kullanıcılar kimi zaman eğlenceli vakit geçirdiği, kimi zamanda para kazandığı uygulama, her yaş grubu tarafından tercih ediliyor. Ancak birçok kullanıcı da uygulamada fazla vakit harcadığı için hesabını bir süre devre dışı bırakmak istiyor. Bu içeriğimizde Tiktok hesabı dondurma işlemlerine değineceğiz.

Tiktok hesabı nasıl dondurulur?

Tiktok hesabınızı dondurduğunuzda yeniden giriş yapana dek hesabınıza erişim kısıtlanır ve paylaşımlarınız, profiliniz diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemez.

Tiktok hesabınızı dondurmak için:

Tiktok uygulamasına girin,

Kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapın,

Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan kullanıcı profil resminin olduğu bölüme girin,

Açılan sayfadaki sağ üst köşede yer alan üç çizgi sembolüne tıklayın,

En üstte bulunan ‘Hesabı Yönet’ butonuna tıklayın,

Yönlendirilen sayfanın en alt kısmındaki ‘Hesabı Sil’ butonuna tıklayın,

Uyarı metnini okuduktan sonra ‘Devam Et’ butonuna tıklayarak dondurma işlemini tamamlayın.

Tüm bu işlemler yapıldığında Tiktok hesabınız 30 gün boyunca dondurulacaktır. Hesaba 30 gün içerisinde yeniden giriş yapılmadığı taktirde hesabınız kalıcı olarak silinecektir.

Tiktok hesabı nasıl gizlenir?

Tiktok hesabınızı gizli hale getirmek için şu işlemleri uygulayın:

Tiktok hesabınıza giriş yapın,

Sağ üst köşede bulunan profil resminin olduğu bölüme girin,

‘Ayarlar’ sekmesine tıklayın,

‘Gizlilik Ayarları’ bağlantısına tıklayın,

Bu bölümde yer alan ‘Başkalarının beni bulmasına izin ver’ seçeneği ile diğer kullanıcıların profiline ulaşmasını gizleyebilir ya da aktif hale getirebilirsiniz.


Son Güncelleme: 02.12.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
Tiktok Hesabı DondurmaTiktok Hesabı Silme
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